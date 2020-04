Dani Alves es uno de los jugadores más importantes del mundo. Sus condiciones lo llevaron a ser una pieza clave en el Barcelona multicampeón entre 2008 y 2016 y, además, en un estandarte del seleccionado brasileño. A los 36 años, el lateral regresó a su país, esta vez para jugar en San Pablo.

En una entrevista que le realizó el periodista Andrés Cantor en un Instagram Live, Dani se refirió a su retiro. Y no descartó la posibilidad de hacerlo con la camiseta de Boca. "No estaría mal. La gente sabe el cariño que tengo por el Boca. Y no es 'blablablá'. Siempre me despertó algo diferente. Cuando miras fútbol, hay situaciones en las que te identificas", afirmó el brasileño.

Tras la contratación de Daniele De Rossi, en Boca saben que no hay imposibles. A pesar de que el italiano no rindió en el Xeneize, su incorporación generó un impacto muy fuerte. Por eso, tras las palabras de Dani Alves, se animan a soñar con verlo en La Bombonera.

En su primer equipo en el fútbol europeo, Sevilla, conquistó cinco títulos. Con el Barcelona, Alves ganó 23 más (incluidas tres Champions y seis Ligas). Después, pasó un año a la Juventus, con el que ganó el Scudetto y la Copa de Italia, y perdió la final de la Champions. Con el PSG obtuvo cinco títulos en dos temporadas, entre ellos dos ligas y una Copa de Francia, hasta que luego llegó al San Pablo de Brasil.