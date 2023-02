Antes del partido entre River Plate y Argentinos Juniors, se realizó el homenaje a Franco Armani, Pablo Aimar y Roberto Ayala, que recibieron placas de manos de los exfutbolistas que ganaron un Mundial mientras vestían la camiseta del Millonario.

Entre los exjugadores destacaba Daniel Alberto Passarella, quien fue presidente de River cuando descendió en 2011. La gran pregunta era cómo sería recibido, pero los hinchas optaron por la indiferencia: no hubo silbidos ni insultos.

El histórico capitán de la Selección argentina durante el Mundial 1978 le entregó, junto con Ubaldo Matildo Fillol, la camiseta a Roberto Ayala. Passarella fue el nombre de la semana: se especuló mucho respecto de cómo lo iban a recibir los hinchas de River.

Sin embargo, la indiferencia predominó: no se distinguieron chiflidos ni aplausos hacia el Kaiser. Simplemente, el público presente cantó a favor del equipo y la multitud no tuvo un trato especial con los campeones del mundo.

Passarella, otra vez en el Monumental

Daniel Passarella llegó pasadas las 17.45 al estadio de River. Será parte del homenaje que se hará antes del partido a los campeones del mundo que pasaron por el club.

Al llegar, el Kaiser anticipó cómo iba a transitar el día: “Claro que lo voy a disfrutar (el homenaje), estoy con mi familia”. La última vez que pisó el estadio en público y trascendió, fue en diciembre de 2013, hace diez años: “Ya volví algunas veces al Monumental. Leí en los diarios que decían que no había venido más, pero sí vine”.

Todo el mundo del fútbol se preguntaba lo mismo y Passarella lo contestó: “Vengo porque me invitaron. ¿Cómo me va a recibir el público? No sé, veremos”. En cuanto a cómo recibió el convite, el expresidente de River fue claro: “Me esperaba la invitación. Ya me lo habían hecho saber antes y después me lo comunicaron”.