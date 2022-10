Una semana colmada de graves incidentes en torno a Unión de Villa Krause desencadenó este domingo en una de renuncias. Por la mañana lo hicieron los miembros de la mesa colaboradora de la comisión directiva y, por la noche, el presidente Daniel Peña oficializó su salida.

La jornada de este domingo comenzó con las desvinculaciones de Ricardo Torres, Juan Ramírez y Ernesto Vidal, quienes explicaron que "ante los hechos de violencia desmedidos sufridos por parte de la parcialidad azul hacia el presidente de la institución, se comunica la renuncia por el bien de la institución, de la mesa colaboradora y en apoyo al presidente de forma indeclinable, deseando el mayor de los éxitos a la institución, el cuerpo técnico y jugadores'".

Por la tarde circuló el rumor de la salida de Peña y este medio se comunicó con el presidente, pero hasta ese momento no había tomado una decisión. Sin embargo, horas más tarde, el club de Villa Krause emitió un escrito firmado por el ahora extitular confirmado su renuncia.

"Con un sabor amargo y muchísima impotencia hemos decidido junto a mi comisión directiva renunciar al manejo de mi amada institución Unión. Después de haber pasado tantos años defendiendo la casaca como futbolista, profesional, dirigente e hincha, me veo en la obligación para preservar mi salud mental, física y por demás familiar, debido a los hechos por todos conocidos", expresó.

A continuación, dijo que "la prepotencia originada por algún sector de nuestra parcialidad con motivos por demás oscuros y sin saber hacia dónde quieren ir, a sabiendas que hemos puesto con mucho esfuerzo a la institución donde se merece. No hemos llegado adonde estamos por los últimos dos o tres años, porque este ha sido un proceso de reactivación y normalización de más de diez años de gestión y hoy se ve obstaculizada sabiendo que tenemos gloria deportiva y económica que ha costado mucho esfuerzo económico y tiempo dedicado para tal fin. No solamente de parte de toda nuestra comisión directiva, sino también de muchos colaboradores anónimos que confiaron en todo el proceso".

Luego, señaló que "Unión no fue, no es y no será lo que se ha vivido en estos últimos días. La manera en que se han manejado estos hinchas no es la forma que le cabe no sólo a nuestra institución a todas las instituciones de los ámbitos deportivos".

Por último, explicó que "el plazo estipulado para la asamblea estaba establecido para fines de noviembre, aclarando que todos y cada uno de los balances correspondientes están certificados en tiempo y forma".