Daniele de Rossi pasó de jugar en Roma a viajar a Argentina para vestirse con los colores del Xeneize, para luego estar cerca de Estados Unidos hasta terminar en el retiro. En menos de dos meses, la novela se extendió y su llegada parecía imposible. Ahora, está más cerca que nunca y la confirmación llegó desde Italia.

"De Rossi ha decidido, su futuro estará en Boca Juniors. La presión de los argentinos y en particular de Nicolás Burdisso, actual director deportivo de Boca. Hoy, el ex capitán de Roma aceptó la propuesta del ex compañero de equipo. Permanecer en Argentina hasta al menos enero (con un compromiso de unos 500 mil euros) y luego decidirá cómo será el futuro", explicó La Gazzetta dello Sport.

En Argentina todavía no se han expresado sobre la llegada del jugador al país ni las fechas que manejaría para firmar su contrato. Sin embargo, en Europa cada vez dan por hecho que el retiro no está en los planes inmediato, aunque Roberto Mancini ya lo llamó para sumarse a su staff de entrenadores.

"De Rossi, entre otras cosas, siempre ha mostrado un gran interés en Boca Juniors, por su apoyo y por la Bombonera, definida por él como "uno de los estadios más fascinantes del mundo"", cuenta el periódico italiano, que detalla que en el último tiempo tomó referencias por Diego Perotti y Leandro Paredes sobre jugar en el club.

Entre más detalles que surguen de la llegada del italiano, se cree que arribará al país en el transcurso del fin de semana, y que tendrá un contrato que se extiende desde el 27 de julio hasta el 1 de marzo, por lo que disputará la Copa Libertadores y todo el calendario de la Superliga.

La partida de Darío Benedetto





La estadía de Darío Benedetto en Boca tiene las horas contadas luego de que la dirigencia del Xeneize y Olympique de Marsella llegaran a un acuerdo por el monto que pagarán los franceses para quedarse con el delantero.

Tras las primeras charlas donde las ofertas del Marsella quedaban muy lejos de las aspiraciones de Boca, que en un principio solo iba a dejarlo ir por el valor de la cláusula de rescisión (21 millones de euros), finalmente hubo acuerdo en 15 millones de euros limpios para el Xeneize.

En este contexto, en los próximos días Benedetto podría viajar a Francia para firmar su contrato con el Olympique, algo que ya estaba arreglado de antemano: serán tres años con un salario ampliamente superior al que percibía en Boca.

Con la salida del Pipa, que llegó al club hace tres años a cambio de cinco millones de dólares, Boca saldrá al mercado a buscar un reemplazante para que compita con Ramón Ábila en el puesto de centrodelantero: Burdisso ya recibió la negativa de Guido Carrillo y el apuntado ahora es Mauro Boselli, que milita en Corinthians.