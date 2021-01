Desde Italia, Daniele De Rossi sigue pendiente a lo que sucede con Boca, club que defendió desde julio de 2019 hasta enero de 2020 y del cual se llevó un gran recuerdo. El exfutbolista se refirió a la oportunidad que tuvo para continuar en el Xeneize y la sorpresa que se llevó del fútbol argentino. Mientras realiza el curso para ser entrenador, el exjugador de la Selección de Italia recordó la oportunidad que tuvo para seguir en Boca y por qué decidió irse. "Me ofrecieron seguir unos meses más, sobre todo Román. Pero le expliqué todo y hay cosas que no se pueden decir, se los conté a ellos. Lo entendieron y lo respetaron, pero mi familia me necesitaba y tuve que elegir eso. La familia para mí es lo principal", manifestó en declaraciones a ESPN.

"Me gustaría volver como entrenador a Boca, pero es muy lejano eso. Estoy haciendo el curso pero me falta mucho", reveló.