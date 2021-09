Batacazo por donde se lo analice. "Darth Vader", el zaino apodado con el nombre del protagonista de la saga "La Guerra de las Galaxias", fue contra todos los pronósticos y ganó a lo grande, y con total comodidad, la edición 68 del clásico "Domingo Faustino Sarmiento". La competencia más emblemática del turf sanjuanino se disputó ayer con más de 2 mil espectadores que se dieron cita en el Jockey Club de Rivadavia. En el segundo lugar arribó "El Libertador", en el tercero "More Easy" y en el cuarto fue "Costanzo".

El Clásico Domingo Faustino Sarmiento sirvió para cerrar una estupenda jornada en el hipódromo de Rivadavia, la actividad comenzó muy temprano con 12 carreras más y una exhibición de las jóvenes promesas que entrena el profesor Roberto Torres. En tanto que también fue un examen para la organización que volvió a abrirle las puertas al público y con esa postal el Jockey Club rememoró aquellas jornadas de adrenalina como en los viejos tiempos prepandemia. Es que los entusiastas espectadores colmaron el cupo de entradas a la venta y vivieron una jornada a puro grito cuando los competidores pasaban por las tribunas del Jockey.

A lo grande. El jockey mendocino se consagró en el clásico sanjuanino por primera vez. Ganó la prueba por varios cuerpos.

"Darth Vader" con su jockey Cristian López dejaron con la boca abierta a todos los espectadores. Es que el animal del Stud Piringo no arrancaba en la lista de favoritos, es por eso que pagó 15,90 a cada uno del puñadito de apostadores que sí confió en él. Antes de entrar a los partidores, el "Maestrodelarte" que ayer montó Sergio Fernández y "More Easy" con Nicolás Riveros, picaban como los grandes candidatos a quedarse con la prueba, en ese momento todavía con las apuestas activas, pagaban 2.90 y 3.50. Muy lejos entre los favoritos aparecía el zaino mendocino que terminó dando el golpe en la pista. Es que en una prueba donde ninguno de los 13 participantes antes ganó el clásico, "Elmaestrodelarte" corriendo en yunta con "Atlas Again" del Stud La Nona de Tudcum eran los que aspiraban a alcanzar la gloria pero no fue la tarde de ellos, tampoco de "More Easy", que buscaba tomarse revancha del año pasado cuando ganó pero fue castigado. La prueba arrancó con los rápidos de punta hasta los 1.800 metros, pero después sí aparecieron los galopadores y fue donde "Darth Vader" apareció en escena sorprendiendo a propios y extraños. Nada pudieron hacer los favoritos para darle alcance al zaino mendocino que, sumiso por partir de atrás en las apuestas, terminó ganando por varios cuerpos la prueba.