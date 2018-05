Juntos. Conti Acevedo y David Páez, las columnas del Concepción campeón. El arquero, un gigante atajando. El más veterano regando la cancha de calidad.

El año pasado dijo que sería su último año. Y anoche se lo vio intacto. ¿Hasta cuándo David (Páez)? "No sé. Esto me emociona mucho. Salir campeón acá, en el Cantoni, es distinto a todo. Te da más fuerzas para seguir jugando. Esto es otra gran alegría. Más todavía porque logramos el título con una mezcla de los veteranos y chicos que vienen saliendo. Esto es Concepción".



Y más adelante agregó: "Hubo quienes dijeron que no éramos favoritos. Pues bien, demostramos lo contrario y ganamos con merecimientos. Lo mismo se lo quiero dedicar a nuestra gente, que siempre nos acompaña".



Cerca estaba Conti Acevedo. El tremendo arquero del equipo Azul dijo: "Este título tiene un sabor especial para mí. Los más jóvenes le respondimos al equipo sin desmerecer lo que hicieron los más grandes. ¿Por qué siempre estoy tranquilo? Porque sé que mis compañeros me necesitan y les tengo que transmitir esa tranquilidad".

Eternos. David Páez, de Concepción, tira al arco mientras el "Mono" Velázquez trata de cortar el remate con todo lo que tiene. El resto observa. David y el "Mono", dos grandes que parecen eternos. El clásico del Pueblo Viejo, toda una fiesta. La gloria, para el Azul.

Leales perdedores

Reconocimiento rival

Los jugadores de Social Carlos López y el "Mono" Velázquez reconocieron el haber caído en la final. Carlitos dijo: "Aprovecharon sus oportunidades y marcaron. Nosotros las tuvimos en un partido parejo y no nos alcanzó". El "Mono" aclaró: "Nos equivocamos. Jugamos al ritmo de ellos. Nos faltó eficacia".

>> El Cantoni a full

El título que logró Concepción le permitió a Murialdo de Mendoza (terminó tercero) tener chances de sumarse al Azul (ya tenía el derecho ganado) y a Social San Juan de ir al Campeonato Sudamericano que se jugará este año en Santos (Brasil).



Ayer Murialdo (que jugó con sólo cuatro jugadores de cancha porque el resto fue informado por las discusiones con uno de los árbitros la noche anterior) se hizo fuerte y le ganó 7-4 a Casa de Italia (terminó cuarto). El "Tato" Ferruccio fue una de las figuras en el último triunfo.



Además, Olimpia (quedó quinto) le ganó 2-1 a la UVT (sexto), mientras que el SEC (finalizó en la séptima posición) venció 5-4 a Valenciano (octavo).



Anoche, la gran final fue seguida por casi 5.000 personas, una multitud que hace años no acompaña al hockey. Una verdadera fiesta que contó hasta con la presencia del periodista Enrique Macaya Márquez, de visita en San Juan.