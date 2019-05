Matías Jesús Almeyda, capitán de River de la fatídica temporada 2010/2011 en la que perdieron la categoría, desahogó años de bromas con un exabrupto referido a la final de la Copa Libertadores 2018. “La tienen adentro”, dijo sobre los hinchas de Boca.

“Esto Boca no se lo olvida más. El descenso fue en 2011 y esto pasó en la última final de la Copa Libertadores. Que sigan llorando. Como decía Maradona: la tienen adentro”, disparó en una entrevista con el sitio Goal.

Para quien fuera director técnico de River en la temporada del regreso a la Primera División, “ganarle al máximo rival es inigualable” aunque entendió que fue “una vergüenza” que el partido definitorio se haya jugado “en otro país”.

No obstante, por ahora descarta volver a Núñez: Soy hincha, todos saben el amor que siento por esa institución, pero, la verdad, no me veo dirigiendo otra vez en River”.