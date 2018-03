Se lo pierde. De Felippe se quedó sin su arquero titular Luciano Pocrnjic, producto de un desgarro, y no podrá enfrentar a su ex equipo.

Omar De Felippe asumió en la semana como entrenador de Newell"s y en una de la prácticas perdió para el partido ante San Martín al arquero Luciano Pocrnjic. El ex Verdinegro se desgarró en el aductor mayor derecho y no podrá jugar el lunes, dejándole su lugar bajo los tres palos a Nelson Ibáñez.



Si bien De Felippe, quien debutará en la Lepra el lunes, todavía no definió el equipo pero podría ser con: Ibañez; San Román, Bianchi, Fontanini, Evangelista; Rivero, Bernardello; Torres, Sarmiento, Fertoli; Leal.



En tanto que ayer, Newell"s recibió una mala noticia, ya que el Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino resolvió multar al club del Parque Independencia por las bombas de estruendo que la hinchada leprosa arrojó en el partido ante Temperley en el Coloso del Parque.



Así, la AFA le impuso una multa a Newell"s equivalente al valor de 200 entradas generales durante los próximos dos partidos que juegue de local. En total, le costará 128 mil pesos a las arcas del club.



Al mismo tiempo, la AFA advirtió a Newell"s que "deberá arbitrar las medidas necesarias tendientes a evitar la repetición de hechos como los aquí denunciados".