En Tudcum todo el pueblo está ilusionado con ellos. Son las grandes promesas de una institución de las más importantes en el departamento Iglesia que llegaron para marcar un nuevo récord: con apenas 13 y 14 años, tres pibes surgidos en la escuelita de fútbol de Los Andes de esa localidad, debutaron en Primera División. Se trata de Romeo Riveros de 13 años y Thiago y Javier Caballero, ambos de 14 años.

El debut de los tres pibes se dio en la 5ta fecha de la Liga Iglesiana de fútbol disputada el 25 de junio. Ese día Los Andes de Tudcum se midió contra Pismanta de Las Flores y como el equipo que dirige Elio Riveros llegaba diezmado con cuatro bajas por expulsión en la fecha anterior, decidió llevar a los tres chicos de Inferiores entre los convocados. El trío de jovenes promesas viene entrenando hace tiempo con el plantel mayor, incluso hasta estuvieron en el plantel que disputó la Copa de Campeones que tuvo como DT a Rubén Ceballos y que contó entre sus filas con jugadores de experiencia que llegaron a reforzar ese plantel desde la Capital como "Peca" Jofré, "Pipi" Salinas, "Carucha" Fernández, entre otros.

"Son chicos que vienen trabajando hace tiempo y les tocó debutar ahora en Primera. Es muy importante para ellos poder sacarse los nervios del debut, de ahora en más la idea es seguir trabajando en ellos pero llevarlos de a poco", expresa su DT Elio Riveros.

El talento de los chicos se hace notar en los entrenamientos. Romeo Riveros es el menor de ellos tiene 13 años y juega de delantero. "Baja mucho, es un delantero que tiene buena recuperación y cuando sube se destacada por la definición a la hora de definir las jugadas", dicen en Tudcum los que saben. Los otros dos pibes tienen 14 años, Thiago Muñoz es mediocampista o mediapunta mientras que Javier Caballero es defensor, precisamente un lateral derecho con mucho despliegue.

Romeo Rivero, Thiago Muñoz y Javier Caballero son los pibes que marcaron un récord debutando en Primera con esa edad.

Prácticamente los chicos no hicieron Inferiores y saltaron directo a la Primera. "Estaban en un Sub-15 y se destacan siempre por su talento por eso los empecé a llevar, primero estuvieron en un Sub-20 donde no pudieron debutar pero ahora lo pudieron hacer en una Primera División y eso no es poca cosa", expresó el DT.

Al menos en Los Andes de Tudcum es la primera vez que debutan jugadores a esa edad. Romeo Riveros con 13 años se posiciona como el futbolista más jóven debutando en la máxima categoría.

Ese domingo 25 será una fecha que los marcará a fuego a los chicos nacidos en Tudcum, si bien jugaron pocos minutos ya se sacaron de encima esa mochila enorme que significa jugar en una Primera División. ¿Qué consejos le dio a sus dirigidos previo al debut? Riveros expresó: "Principalmente que se tomaran esto con calma, que estuvieran relajados y se dedicaran hacer lo que les gusta que es jugar al fútbol, por suerte lo hicieron muy bien", comentó el entrenador y a la vista está ya que Los Andes terminó goleando por 4 a 1 a Pismanta y continúa líder invicto en la Liga Iglesiana.