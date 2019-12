Los mimados. El equipo de Macau al momento de la cena. Los pequeños asiáticos viven una experiencia única y juegan sus primeros partidos oficiales porque en Macau no tienen campeonatos.

Sin dudas son los mimados en este Mundialito. Son quienes marcarán un antes y un después en este XXX Encuentro Internacional de hockey sobre patines "Francisco Montes". Se trata del equipo de Macau, China, que llegó a vivir una experiencia maravillosa en este Mundialito de Bancaria en categoría Mini. El Mundial de hockey disputado en el país asiático fue el nexo para que la delegación llegue al Mundialito. Su técnico, el portugués Hélder Alhada, fue quien expresó las vivencias de los pequeños por estos días en San Juan.



Llegar al país fue toda una odisea para la delegación china que partió hace una semana desde Macau. Desde esa isla debieron hacer una hora en barco hasta Hong Kong, luego un vuelo de nueve horas hasta Dubái, conectaron otro vuelo hasta Río de Janeiro y después de 15 horas aterrizaron en Buenos Aires, donde pasaron una noche previo a llegar a San Juan. Los primeros días no fueron fáciles para los chicos, el cambio de huso horario pasó factura y el DT comentó que a la hora de la cena, cerca de las 20 horas, los pequeños se dormían en la mesa. Para los chicos estar por estos pagos es una enorme experiencia, aprendiendo sobre hockey y también conociendo una nueva cultura. Hélder, quien llegó a Macau hace 15 años, contó que esa ciudad no tiene una cultura deportiva, sino que es una ciudad turística considerada como "Las Vegas asiática", por la cantidad de casinos que tiene. El hockey no es un deporte popular, incluso estos chicos, que no superan los 11 años, hace dos años que practican la disciplina. Se entrenan una vez por semana y desde que llegaron a San Juan juegan dos partidos por día: "La idea es que tengan el mayor roce posible sin cansarlos, lógico. Ellos saben que están en una ciudad donde el hockey es muy distinto al nuestro y están aprovechando al máximo la experiencia", contó.



El equipo se hospeda en un hotel sobre calle Las Heras a metros del Teatro del Bicentenario, ya fueron al Estadio del Bicentenario y también a una bodega para aprender sobre la fabricación de vinos, una bebida prácticamente desconocida en Macau. Anoche cenaron en "Tequila" y el menú fue milanesas a la napolitana con ensaladas y agua. "Comemos mucha carne porque en nuestro país la carne es congelada, así que aquí el sabor es muy diferente", comentó Hélder quien también expresó que degustaron el plato más tradicional del país: "Tenemos una parrillada a unos metros y nos gusta mucho el asado, no tanto las empanadas", aseguró.



Sin contar el tiempo de transbordos, fueron 27 horas de vuelo desde China a San Juan.

Estudiantil (San Juan)

Gonza Elizondo, Bautista Escudero, Mateo Manzano, Benja Quiroga, Thiago Montero, Faustino Deuscedas, Luca Delapresilla, Jonás Martín, Felipe Fernández y Maxi Quiroga.

Barrio Rivadavia (San Juan)

Valentina Cataldo, Tiziana Ibaceta, Valentina Guillén, Daniela Monte, Delfina Quiroga, Lourdes Jácamo, Paulina Trigo, Sofía Gimenez, María Jorge y Morena Tabarelli.

Casa de Italia (Mendoza)

Facundo Gizzi, Genaro Sabio, Felipe Nallim, Nicolás Sabio, Santiago Fontemacchi, Bautista Morón, Joaquín Blanco, Santiago González, Juan Salvoni y Luca Montaña.

Thomas Bata (Chile)

Nicole Álvarez, Martina Torres, Alessia Sala, Matilde Ojeda, Josefa Martínez, Fabiana Carrasco, Sofía Contreras y Celeste Sanz. DT: Roberto Sansone.