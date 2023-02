Rodrigo De Paul, uno de los referentes del seleccionado argentino campeón del Mundo en Qatar 2022, aseguró hoy que "como equipo" fueron "la mejor Selección" de la historia.



"Que me perdonen, pero ésta es la mejor Selección. No lo digo desde el ego, incluso hubo mejores jugadores pero como equipo le ganamos a todos los campeones", justificó De Paul en una entrevista con TyC Sports.



"Le ganamos al campeón de América (Brasil), al de Europa (Italia) y al del Mundo (Francia). Además, terminamos la Eliminatoria sin perder, ganamos en Bolivia y en Perú y rompimos el récord de partidos invictos", detalló el mediocampista de la "Scaloneta".



"Yo lo siento así y no quiero que se enoje nadie porque la Argentina tiene una historia sumamente importante y rica", agregó De Paul.



A poco más de dos meses de la consagración en Qatar 2022, el futbolista de Atlético de Madrid contó intimidades del plantel y expresó su alegría por haber sido parte de la conquista de la tercera estrella.



"Ser campeón del Mundo es la llave a la eternidad. Cuando entrás al predio de la AFA están los nombres de los campeones del '78 y del '86. Y decíamos 'qué locura lo que lograron' y ahora vamos a estar nosotros", destacó, con orgullo.



En esa línea, el ex Racing Club consideró que el partido contra Francia "fue la final más emocionante de la historia de los mundiales".



Además de valorar el rol de Lionel Scaloni como entrenador y líder del equipo, De Paul reveló una divertida anécdota de la previa del partido de cuartos de final ante Países Bajos.



"Cuando festejamos la eliminación de Brasil en los penales contra Croacia justo entró Scaloni y nos cagó a pedos. Nos dijo 'ahora tienen que salir a ganar ustedes'. Por un lado fue una motivación extra", señaló.



Como recuerdo de la Copa del Mundo, De Paul contó que se quedó con todas sus camisetas pero también atesora un pantalón de su "amigo" Messi y unos guantes de Emiliano "Dibu" Martínez.



"A 'Leo' lo siento mi amigo porque me demuestra cariño. Nos divertimos mucho con todos. Es un grupo hermoso", valoró.



A menos de un mes del reencuentro con el público argentino, De Paul se ilusionó con el momento de "cantar el himno" con más "de 80.000 personas" en el estadio Monumental y exhibir la Copa del Mundo, en los amistosos que serán oficializados en las próximas horas por la AFA.