El mediocampista Rodrigo De Paul se sumó esta tarde al grupo de la Selección Argentina en California, Estados Unidos, y por la noche participará de su primera práctica con miras a los amistosos contra Chile y México, el 5 y 10 de septiembre, respectivamente, por fecha FIFA.

"Estoy muy contento de estar con la Selección. La primera vez que te ponés esta camiseta no te la querés sacar más. Uno trabaja para eso y ojalá que siga así. Sé que no es fácil mantenerse, pero voy a seguir dando lo máximo porque con trabajo y sacrificio todo es posible", declaró De Paul en rueda de prensa.

Y agregó: “Estos amistosos son para probar y seguir conociéndote porque nunca terminas de hacerlo. Todos saben lo que es Leo (Messi), lo demostró en la Copa América. Se habló mucho, pero para mí fue la bandera de todo esto, fue el que nos condujo. Obvio que cuando no está se lo extraña, pero acá hay jugadores importantes para representar esta camiseta lo mejor posible".

Sobre su presente en Udinese y el cierre del mercado de pases, el ex Racing sentenció: "El quilombo se está terminando y hoy tengo la cabeza más tranquila. Hasta ahora me quedó en el club, que rechazó todas las ofertas que llegaron. Ahí estoy muy contento, es como una casa para mí, fue el que me trajo a la Selección".