Rodrigo De Paul marcó dos goles y vio la roja en la victoria de su equipo, Udinese, sobre Crotone por 2 a 1 como visitante, en la apertura de la 31ra fecha de la Serie A de Italia, que tiene a Inter de Milán como líder. El ex Racing anotó a los 41 minutos del primer tiempo y a los 29m. del segundo, aunque a los 44m. recibió la tarjeta roja directa tras una patada a la altura del pecho de Salvatore Molina, quien cayó en seco y debió ser atendido por los médicos locales. Udinese, que tiene ahora 36 puntos, también contó con Roberto Pereyra (ex River) y Nahuel Molina (ex Defensa y Justicia y Boca) en el equipo titular.

Por su lado, Crotone, último y casi condenado al descenso con 15 unidades, dejó al defensor argentino Lisandro Magallán (ex Gimnasia y Esgrima La Plata) en el banco. El plato fuerte de la fecha se jugará hoy en el estadio Diego Armando Maradona de Nápoles cuando el líder, Inter, con Lautaro Martínez, visitará a Napoli desde las 15,45. Otro resultado: Sampdoria 3-Hellas Verona 1; Sassuolo 3-Fiorentina 1; Cagliari 4-Parma 3.

La programación de la fecha 31 de la Serie A continuará de la siguiente manera: a las 7.30: Milan-Genoa. A las 10: Atalanta-Juventus; Bologna-Spezia y Lazio-Benevento. A las 13: Torino-Roma.

A las 15.45: Nápoli-Inter.