El mediocampista del seleccionado argentino Rodrigo De Paul afirmó este jueves que "no tiene sustento" la versión sobre su imposibilidad de jugar el Mundial Qatar 2022 por la situación judicial derivada del divorcio con su exesposa Camila Homs.



El futbolista de Atlético de Madrid asumió que las especulaciones elaboradas la última semana, a partir de una declaración del presidente de AFA, Claudio Tapia, que fue malinterpretada, buscan "hacer un daño" en su carrera deportiva.



“No tiene sustento lo que se dice, entiendo que por ahí sirve decir que no voy a jugar el Mundial y toda la repercusión que se arma, pero es absolutamente incorrecto", aclaró el jugador en una nota al canal televisivo América.



La confusión se generó a partir de una frase de "Chiqui" Tapia que alertó sobre una reglamentación de FIFA que impide a un futbolista participar de sus competencias con una causa penal con condena pendiente por temas de género o similares.



De Paul, actualmente en pareja con la reconocida cantante Tini Stoessel, mantiene una disputa judicial con su exesposa, desde junio del año pasado, por la manutención de sus hijos. "Con Camila nos llevamos bien, súper bien. No hay nada malo", aseguró.



“Salgo a hablar porque en un punto sentí como que se me quería hacer un daño. Cuando dicen que Tini apareció cuando todavía no estaba separado no me gusta, tampoco que digan que no pago la cuota de mis hijos cuando están los recibos y las transferencias... Jamás haría eso ni con mis hijos ni con Camila, que es la mujer que me acompañó muchos años”, aclaró.



Consultado por la intencionalidad de las versiones alimentadas la última semana, el mediocampista contestó: "Voy a intentar decirlo con el mayor respeto posible porque no juzgo a ningún periodista. Esto es una separación, hay una demanda y nada más. Si no, mandamos gente a otros países a que demanden a los jugadores y nadie podría jugar la Copa del Mundo”.



"Creo que mi palabra tiene valor, jamás me metí en la vida de nadie ni molesté a nadie. Trabajo mucho para tener la carrera que tengo”, agregó antes de dar por terminado el tema.



En relación al Mundial Qatar 2022, De Paul deseó "hacer una gran Copa del Mundo", aunque de momento se concentre en el inicio de temporada con el club. "Somos los primeros que estamos ilusionados, pero todo a su debido tiempo”, pidió.



“Cuando llegó (Lionel) Scaloni vi que podía ser parte del recambio. Siempre digo que en esto del grupo fueron muy importantes los más grandes como Leo Messi, Nico Otamendi, Di María y el Kun Agüero y con Scaloni a la cabeza se empezó a formar algo despacito", resumió sobre el buen momento interno del equipo nacional.



"En la anterior Copa América (2019) se veía que las cosas iban bien. Desde ahí todo empezó a fluir. Las cosas siempre fueron para mejor y los triunfos siempre ayudan. En este proceso ganamos una Copa América, la Finalissima y llevamos 33 partidos sin perder. El hincha argentino lo está disfrutando mucho y eso es lo más importante”, concluyó.



De Paul, de 28 años, lleva 41 partidos disputados con la camiseta "albiceleste" y afrontará en Qatar su primera Copa del Mundo, a partir del 21 de noviembre próximo.