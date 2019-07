Daniele De Rossi fue presentado esta tarde en el salón Filiberto de la Bombonera como nuevo jugador de Boca y expresó sus ilusiones en esta nueva etapa. “Mis objetivos son los del club. La Libertadores, el campeonato. Por lo que escuché, es ganar todo”, afirmó.



El italiano se refirió a su llegada y expresó que “fue algo increíble, con hinchas en el aeropuerto a la seis de la mañana”. Además, agregó: “No puedo agradecer de otra manera más que hacer mi trabajo con seriedad. Me da responsabilidad y quiero demostrar que todos hicimos una buena elección”.



Con respecto al club, De Rossi fue contundente. “Me encontré con más seriedad y organización de lo que me había imaginado y eso aumentó mi alegría. La primera garantía es Nico (por Burdisso). Es mi amigo, es honesto y le creo. Nunca me hubiera ofrecido traerme a un lugar para estar mal”, manifestó.



El mediocampista contó que “para un hombre de 36 años, cambiar tanto era algo que podía asustar”. En tanto, añadió: “Por eso pedí un poco de tiempo para pensar. Prevalecieron mis ganas de jugar en un ambiente que me estimulara, que es lo más importante. No quería un lugar que me apagara”.