Boca, a través de sus canales oficiales, dio a conocer hoy un adelanto de una entrevista exclusiva con Daniele De Rossi, flamante incorporación que hizo (y hace) hablar al mundo entero.

"¿Por qué no venir a Boca? Es un club grande que quiere ganar y hacer las cosas como se debe. Hacerlas bien. Me mueve la pasión por este club desde que era pequeño. Me mueve la motivación por jugar al fútbol y la pasión que siento cuando juego al fútbol a nivel serio. Este es un club que me permitirá jugar a excelente nivel, de la manera que me gusta", dijo el mediocampista italiano.

La expectativa por ver el debut oficial de De Rossi con la camiseta de Boca es muy grande, no sólo en la Argentina sino también en muchos otros puntos del mundo -ni que hablar en Italia-. Si bien todavía no hay confirmación, y mientras el ex Roma sigue la puesta a punto en los entrenamientos, todo parece indicar que el día señalado será el 13 de agosto, cuando el Xeneize choque ante Almagro por Copa Argentina.