Feliz. Daniele De Rossi tuvo eco favorable en el paladar futbolero de Diego que se reconfortó con su llegada.

Diego Armando Maradona reconoció que la llegada del volante italiano Daniele De Rossi a Boca Juniors le llenó el "alma". "La llegada de De Rossi me llenó el alma", destacó Maradona en diálogo con La Red tras su operación en la rodilla izquierda.



"Es un tipo que es millonario, que podría elegir cualquier lugar del mundo para ir a descansar y decidió venir acá, a La Boca, a la Bombonera, a Argentina...", prosiguió.



Asimismo, el ex entrenador de Dorados, de México, pidió que los hinchas "xeneizes" lo hagan sentir "bien" durante su estadía, que en principio será por una temporada.



En los días previos, De Rossi elogió a Maradona: "Cuando yo empecé a seguir a Boca, cualquier jugador miraba a Maradona. Cuando empecé a comprender algo de fútbol, vi sus mejores años. No puedo no enamorarme de un jugador como él. Hay una locura atrás de este equipo, un amor muy fuerte".



En tanto Cristian Pavón podría irse a préstamo en las próximas horas a Los Ángeles Galaxy, de la MLS estadounidense, "o a un club europeo", según indicó una alta fuente boquense, quien además adelantó que Darío Benedetto, presente en la Bombonera estará rescindiendo su contrato el viernes para sumarse al Marsella para dejar definitivamente del club.