La Copa del Mundo a apenas unos metros de “Chiqui” Tapia y de Sergio Uñac. Ambos, cada vez que podían, la miraban. Encandila por su brillo, pero sobre todo, por su valor. Se trata del trofeo que desde 1986 no tocaba suelo argentino.

La Scaloneta, con su impronta de trabajo en equipo y liderada por Lionel Messi, fue quien le devolvió al país esa alegría que solo el fútbol logra.

El gobernador sanjuanino habló sobre las sensaciones que le generó el campeonato del mundo e hizo algunas valoraciones al respecto.

“Han logrado que los argentinos nos sintamos parte de la obtención de la copa mundial”, apuntó Uñac. Y se deshizo en elogios para con Tapia, vos Chiqui nos has permitido no entrar en la cabeza de orgullo y satisfacción”.

Y agregó, “quiero reconocer a Scaloni, por supuesto a Messi y cada uno de los integrantes de la mejor selección del mundo”.

“Estoy seguro que esto que hace poco mas de una semana nos dimos el lujo de disfrutar, lo estamos mirando solo como el resultado, porque el resultado no mostraba el desarrollo”, apuntó el primer mandatario

Insistió con “el proceso” y de “no quedarnos con el resultado”. “Cuando asumías la responsabilidad de asumir y seguro en ese proceso has tenido cosas para disfrutar, Copa América Finalíssima, pero seguro has tenido momentos donde las cosas no salían, pero sin embargo tuviste eso que en la jerga futbolística se llama ‘aguantar los trapos’”.

Siempre valorando la tarea de Tapia, Uñac cuestionó la ola de críticas que recibió antes de los logros Tapia: “Las sociedades modernas hacen catarsis a través de las redes”

“El proceso es el que te permitió el mejor resultado, este es el inicio de un proceso que va a darle muchas más alegrías al país”, sentenció. Y le agradeció por “llevar al país a lo más alto del mundo”.