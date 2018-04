Sin racha. Claudio Spinelli, el goleador de San Martín, estuvo lejos del nivel que venía mostrando, no tuvo peso ofensivo y tampoco fue asistido como correspondía, por lo que cortó su racha goleadora. San Martín sufrió una dolorosa caída en Mendoza.





Por rendimiento, desempeño y creación de San Martín, nunca el partido en Mendoza se pareció a un clásico. Desarticulado y carente de ideas, nunca pudo hacerle frente a Godoy Cruz que lo ganó con autoridad 2-0 y que pudo ser más. El Tomba justificó los 20 puntos de diferencia que le lleva al Verdinegro, se metió en la Libertadores y sigue soñando con el título al ratificar su segundo puesto en la Supercopa con dos partidos para su final. Boca, de esta manera, deberá esperar para intentar salir campeón al menos hasta la semana próxima.



San Martín cambió el sistema y no fue solución. Apenas tuvo un disparo al arco en el primer tiempo y luego nunca más pisó el área mendocina. Fue combativo, pero no productivo. Y cuando Godoy Cruz le anotó el segundo gol al inicio del complemento se desarmó. Fue ir sin argumentos más allá que puso tres delanteros, y por eso también se quedó con dos menos en el final por las expulsiones de Mosca y Escudero.



A los 12" apareció el Tomba con un tiro de zurda de Abecasis, mientras que a los 18", San Martín tuvo la única opción en una jugada preparada, porque Carabajal amagó el centro y sorprendió asistiendo a Mosca, quien sin marca remató desviado, muy cerca del segundo palo.



Pareció el arranque de San Martín, que insinuó en ataque pero no supo terminar las jugadas. Mientras que Godoy Cruz llevó peligro en cada subida y lo ratificó en el segundo tiempo. Mosca se equivocó, Abecasis envió el centro y el "Morro" García, con un frentazo impecable, puso el 2-0 para el local a los 2".



Ese gol tempranero "partió" a San Martín. Se desarticuló, no llegó por afuera, por el centro no tuvo claridad y nunca probó al arco. Fue para adelante sin sustento, carente de ideas y expuesto siempre a que Godoy Cruz lo liquidara. Por eso el clásico tuvo un justo dueño y un perdedor que se compromete con el promedio.

Para olvidar. Claudio Mosca, quien había sido elegido por Coyette para ser el conductor, no pudo hacerse de la pelota, cometió un error y se fue expulsado.

Claves

Tomó la iniciativa

Godoy Cruz tomó la iniciativa, tocó y fue profundo. Armó sociedades y justificó el gol de ventaja con el que se fue al entretiempo, ante un San Martín sin conexión.

No lo dejó reaccionar

San Martín largó el complemento con el ingreso de Barcelo para tener mayor presencia en la ofensiva, que fue un déficit, pero a los 2" el Tomba anotó el 2-0.

Perdido en la cancha

Tras el gol San Martín se desmoronó, se perdió en cancha y dejó el partido a pedir de Godoy Cruz porque no tuvo ideas claras para revertir el resultado.