Que el fútbol da revancha, no quedan dudas. A poco más de tres meses de haber descendido del Federal "A" con Sportivo Peñarol, siete jugadores de ese plantel ahora viven un gran presente vistiendo las camisetas de Sportivo Rivadavia y Atlético Alianza. En pocos días buscarán sacarse la espina después de un año complicado que vivieron cuando fueron compañeros aunque claro, el premio no será para todos.

Santiago Ceballos, Roberto Martín y Javier Gil Casares encontraron lugar en Rivadavia, mientras que Francisco "Pipi" Salinas, Carlos "Carucha" Fernández, Luis Argumosa y Emiliano González pasaron de Chimbas a jugar enAtlético Alianza. Este lunes, el Lechuzo y el Rojo se verán las caras en la semifinal de ida del Regional Amateur.

Con esa espina clavada por el mal año que les tocó vivir en Chimbas, los siete ya dieron vuelta la página y disfrutan de un grato presente, tanto en La Bebida como así también en Santa Lucía.

Javier Gil Casares

En el Oeste sanjuanino, el Rojo que dirige Víctor Hugo Cabello una de las piezas fundamentales que llegó fue Santiago Ceballos. Ya en el ocaso de su extensa carrera pero con su talento intacto a la hora de jugar y hacer goles, el Santi analizó su gran presente: "Estamos muy contentos, cada situación y cada desafío que el fútbol me ha puso en mi vida lo tomé como una enseñanza y lo que pasó en Peñarol fue eso. Pasamos por un montón de cosas pero poder brindarse entero es lo que nos deja la conciencia tranquila. En Peñarol pasaron un montón de cosas y aún así intentamos dar lo mejor hasta el último, de eso se aprende", expresó el delantero. ¿Qué encontró en Rivadavia? Ceballos expresa: "Encontramos la chance de volver a empezar. Y así empezamos de cero. No nos deban por favoritas pero nos hicimos fuerte aprovechando las virtudes y tapando las debilidades con esfuerzo y sacrificio". El ex Desamparados palpita cómo se dará la semifinal ante Alianza donde habrán varios ex compañeros: "Nos cruzamos con gente con la que compartimos plantel hace poco y eso es lo lindo que tiene el futbol que te deja amistades, va ser una linda tarde para compartir y seguramente uno va salir ganador de ese partido, ojalá seamos nosotros porque la gente de Rivadavia se lo merece", manifestó.

Roberto "Chober" Martín

Pero Ceballos no fue el único que pasó de Chimbas a Rivadavia. Lo acompañaron también Roberto Martín y Javier Gil Casares. El "Chober" dejó a las claras sus ganas de tomarse revancha de lo que viene de vivir recientemente que lo llevaron a analizar la chance de retirarse de la actividad que lo apasiona. "Después de transitar un año duro a nivel futbolístico y planteándome la posibilidad de dejar el fútbol, tuve la oportunidad de tener una revancha en Rivadavia, donde me recibieron de la mejor manera", expresó el lateral. Dice que cuando lo llamó la presidenta Verónica Alfaro y el DT Victor Hugo Cabello, no dudó en darles el OK. "Hoy puedo decir que estoy muy contento de haber tomado esa decisión, estoy disfrutando de un grupo humano excelente, con mucha humildad y lleno de ilusiones por llevar a su club a lo más alto", se ilusionó. ¿Cómo será cruzarse ante los otros ex Peñarol? Chober expresó: "Nos vamos a encontrar con muchos ex compañeros y amigos del fútbol. Les quiero desear lo mejor pero para el torneo que viene", comentó entre risas y agregó: "Esperamos tener un resultado positivo, la ilusión en La Bebida se siente en los hinchas y nosotros vamos a dar todo por seguir avanzando".

En Santa Lucía las ganas de tomarse revancha y de volver al Federal "A" las contagian ellos: Francisco "Pipi" Salinas, Carlos "Carucha" Fernández, Luis Argumosa y Emiliano González. Quien tomó la posta fue el "Pipi" y así lo analizó: "De tener un 2023 para el olvido ahora estamos por suerte muy bien,. ya nos sacamos ese mal momento y estamos viviendo grandes cosas. Esperamos seguir así", expresó. El talentoso futbolista recalcó la calidez humana que encontró en el Lechuzo. "Nos abrieron las puertas cuando no veníamos bien y nos recibieron de la mejor manera, trabajan bien todas las partes, cuerpo técnico, dirigencia y plantel por eso tenemos el objetivo muy claro pero a la vez estamos con los pies sobre la tierra", comentó. Salinas estuvo hace unos años en la final que disputó Alianza ante Atlético Paraná que lo dejó en las puertas del ascenso y por eso para el esta es yna chance doble de tomarse revancha: "Tenemos esa espina del ascenso que nos perdimos con Paraná, ojalá que nos podamos sacar".

Carlos "Carucha" Fernández

Lo mismo piensa Luis Argumosa, quien también está ilusionado en poder superar Rivadavia: "Nos toca una linda semi con jugadores que tuvimos de compañeros y que conocemos bien, ojalá sea un lindo partido pero que ganemos nosotros", manifestó Lucho. "Alianza nos recibió muy bien, gracias a Dios tenemos un grupo hermoso de chicos que están con todas las ganas de seguir creciendo y eso nos lleva a que aportemos nuestra experiencia y nos podamos complementar de la mejor manera. Ojalá sigamos por esta senda", se ilusionó Argumosa.

Este lunes desde las 18 en Santa Lucía no será solo un duelo de los "ex" Peñarol que buscan revancha. Será mucho más que eso. Alianza y Rivadavia quieren seguir pisando fuerte en este Regional y demostrar que el ascenso no es misión imposible.