"Está claro para nosotros que Golovkin no quiere pelear contra Canelo, le tiene miedo", dijo De La Hoya al periodista Mike Coppinger, de "The Ring". Por su parte, desde el cuartel del kazajo dicen que no se los trató con la seriedad debida en cuanto a la bolsa que le ofrecieron para realizar la pelea revancha de la que empataron el año pasado.