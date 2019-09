El primero. Matías Milla vio por primera vez la bandera a cuadros en el puesto de vanguardia. Tras largar quinto, usufructuó sus chances y se impuso con amplia ventaja sobre sus escoltas.

Al Negro o Soplete lo quieren todos en el Súper TC2000. Apasionado por el automovilismo, Matías Milla es un piloto acostumbrado a reponerse de las adversidades. En 2002. con 15 años, protagonizó un accidente en carrera que le costó la vida a un compañero justo cuando debutaba en la Fórmula Renault, en 2005 los problemas económicos lo obligaron a parar mucho tiempo cuando se proyectaba en Europa y el año pasado, ya en el Súper TC2000, se golpeó tan fuerte contra el cerro que su vida corrió peligro. Pero el automovilismo le dio revancha y ayer el piloto del Renault Fluence número 28 logró su primera victoria en el STC2000 nada menos que en el autódromo El Zonda-Eduardo Copello, por la octava fecha del calendario. En segundo lugar quedó Matías Rossi, quien de esta manera se convirtió en el nuevo líder del campeonato.



Fue una interesante carrera del Súper TC2000 y todo por la primera mitad, ya que en el tramo final perdió emoción. Esa parte inicial entregó sobrepasos, toques y polémicas. La largada fue intensa, con Agustín Canapino en la pole pero perdiendo rápidamente la posición. Otro que cedió fue Leonel Pernía, quien largó tercero pero la primera curva lo perjudicó para toda la carrera, que de hecho le quitó el liderazgo del campeonato. En tanto que adelante empezaron a batallar Mariano Werner, Bernardo Llaver y Milla, que había partido quinto.



En el fragor de la lucha, Llaver cortó la chicana de la viborita porque Werner estiró el frenaje y el piloto de Chevrolet quedó adelante. Como no devolvió la posición, el comisariato lo penalizó con un pase y siga por boxes, pero Llaver no acató la orden.



Según el equipo, no podían avisarle de la sanción porque no les funcionaba el radio, pero a la tercera vuelta sin que el piloto cumpliera la penalización las autoridades de la carrera decidieron sacarle bandera negra, es decir, excluirlo.



Llaver se enojó con las autoridades pues entendía que Werner lo obligó a cortar la variante, pero su reclamo no tuvo efecto.



Eso sí, antes de la exclusión, el mendocino se tocó con Milla en la horquilla, que puso los pelos de punta en el equipo Renault pues el apodado Berni ya estaba sancionado.



Con la pista liberada, el Negro Milla quedó solo en la punta. Detrás, Werner aguantó hasta donde pudo y cuando lo superaron los Toyota de Rossi y Santero (luego abandonó) la diferencia con el de Renault era de más de 10 segundos. Si bien el Misil lo intentó y fue bajando el tiempo vuelta tras vuelta, la bandera a cuadros encontró al Negro Milla con tres segundos de ventaja sobre su escolta y nuevo líder del certamen. Así, Rossi también festejó, aprovechando que Pernía llegó octavo.



De esta manera, Misil arribó a San Juan a dos puntos de Pernía y se fue como puntero y con 10 de ventaja sobre el de Renault.

Espera

5

Años pasaron del debut de Milla en el Súper TC2000 para lograr su primer festejo en la categoría. Debutó el 23 de marzo de 2014 en Rafaela, con un Chevrolet Cruze.