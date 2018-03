Dominio. Agüero y Sergio Gálvez, quien regresó a la titularidad tras varios meses, marcan desde el piso al volante pampeano. Desamparados ganó en General Pico y reverdeció sus esperanzas. Se cumplió a la perfección el dicho "técnico que debuta, gana".

Era lo que necesitaba. Si bien ya está eliminado de esta instancia, Desamparados dio el batacazo que tenía que dar y venció como visitante a Ferro de General Pico, La Pampa. Fue 1 a 0 con gol de Martín Arce en un encuentro que abrió la 5ta fecha de la Fase Reválida del Federal "A" y que marcó el debut en la conducción técnica de Víctor Hugo Andrada.



Sportivo, que todavía no había podido ganar en esta instancia, necesitaba de un triunfo que le permitiera tomar aire y que sirviera de envión anímico sabiendo que debe sumar en las fechas que restan porque de acuerdo a ese puntaje se armarán los Play Off donde el Víbora buscará el segundo ascenso, por el camino más largo.



Y ese batacazo lo dio en General Pico en la condición que a Desamparados mejor le sienta. De visitante, el Víbora llegaba invicto con dos empates y con esa chapa fue a buscar la victoria. Arrancó mejor la primera etapa y si bien la primera jugada de peligro fue para el local cuando a los 7" Cantoni probó a Perelman en el arco, Sportivo contestó a los 11" cuando Torres y Pietkiewicz fabricaron una buena jugada que el "Bibi" González conectó y la pelota dio en el palo. Ferro, tuvo a su delantero Cristian Taborda como el más incisivo pero el "Tanque" no estuvo preciso.



Desamparados, con el regreso a la titularidad de Sergio Gálvez, ganó marca en el medio y con Fondacaro a cargo de la creación, dominó como quiso. Lo tuvo Martínez Schmith a los 23 pero Caprio voló para desviarla al córner, también el "Bibi" volvió a exigir al arquero antes que terminara esa primera etapa.



Ya en el complemento, el dominio sanjuanino continuó. Ahora con Jofré en cancha por la lesión de Rebeco, ganó mucho más con desbordes por la derecha y a pesar de ser punzante en ataque, la contracara fueron los errores defensivos de los centrales que obligación a la respuesta inmediata de Perelman que mostró total seguridad. El dominio era todo de Sportivo, que pasó un solo susto en ese inicio con el intento de Parisi, pero la apertura del marcador fue para el Víbora a los 17" cuando tras un córner, Fondacaro metió el centro perfecto que Martín Arce de cabeza, conectó al gol y marcó el 1 a 0 que no fue más que un desahogo para Desamparados. De ahí en más y con mucho por delante, solo quedó aguantar atrás y seguir siendo agresivo adelante, pero Desamparados no fue preciso y terminó festejando una victoria más que importante para sus aspiraciones futuras.