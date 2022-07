Una de las cosas que no se le puede reprochar nunca a Ricardo Dillon es su optimismo. Y desde que tomó el control nuevamente de Desamparados hace un mes y dos días lo sacó a relucir. Incluso, con el equipo último en la Zona Sur del Federal A y por ende en descenso, el técnico valoró lo hecho en estos seis partidos de gestión donde el equipo sumó una victoria, una caída y cuatro empates. El Flaco es consciente de la braza caliente que agarró, pero fiel a su estilo, no esquivó el difícil momento y ponderó los avances que observó en sus dirigidos.

"Siento que desde que llegué al club hemos podido dar pasos cortitos, pero seguros. Esa era la idea, sabiendo que tomaba un plantel que estaba muy alicaído por el momento que vivía. Pero de a poco entiendo nos hemos ido ordenando. Cada jugador ha entendido el mensaje que bajé de que todos necesitamos de todos para sacar a Desamparados de este momento. No será fácil, pero soy un optimista por naturaleza", puntualizó el ex-delantero, quien transita su sexto periodo como entrenador del víbora. Su llegada al club se dio en esta ocasión tras las salida de Luis Islas, quien había asumido tras le interinato de Emanuel Guirado. Antes largó la campaña Marcelo Fuentes, quien armó el plantel que hoy conduce Dillon.

"Es una categoría muy pareja al punto que si hubiéramos ganado el domingo, ya no estaríamos últimos. Es cierto que hemos ganado un partido solamente, pero también perdimos uno solo. Siento que el equipo debe concretar lo que insinuamos. Generamos opciones para anotar y por ahí, por un motivo u otro, no podemos hacerlo. En la eficacia que debemos tener vamos a encontrar el camino para poder encaminar este presente", aseveró el DT. Los números de la Zona Sur marcan que solo Huracán Las Heras e Independiente de Chivilcoy, ambos con 12, tienen menos goles a favor que el víbora que acumula 15 en 20 encuentros disputados. A eso se refiere Dillon con mejorar en la puntería y ahí no solo encamina su mirada a los delanteros del equipo: "Siempre digo que un equipo es todo y por eso cada uno debe mejorar en lo que el aporta al equipo en su función. Le hemos dado cabida a jugadores que estaban muy relegados como Santiago Ceballos o Marcos Cabrera, y esa es la intención con todos. Por ejemplo, Ezequiel Neira lo hice jugar de lateral derecho para que aporte en ese sector, aunque tengo clarísimo que puede rendir mejor de central porque es su puesto natural. Pero son cosas que los jugadores deben hacer para el bien del equipo en general".

Cerrar la tabla es un tema que el entrenador reveló trata con el plantel más que nada desde lo emotivo. "Se toca el tema, pero siempre desde lo positivo. De pensar que estamos ahí de salir de esa zona y con fundamentos para hacerlo. En cinco puntos, hay siete equipos", subrayó.

Desamparados, que todavía no puede volver a jugar de local en el Serpentario por el resembrado en el campo de juego, también atraviesa una situación económica delicada. Eso ha derivado en una deuda con el pago al plantel. "La parte económica en el jugador siempre influye. Lo mejor obviamente es que estén todos al día y contentos, pero eso no se puede hoy aunque la deuda tampoco es una barbaridad. Nosotros como cuerpo técnico hablamos con la dirigencia, con los jugadores. Apuntamos a tirar para el mismo lado siempre, aunque está claro que el dinero, más en estos momentos, es algo muy importante para cualquier trabajador", cerró Dillon.

A Bolivar

Dillon diagramó ayer junto a la dirigencia de Desamparados el viaje para visitar el próximo sábado a Bolivar. La intención es viajar el jueves por la noche y entrenar en suelo bonaerense el viernes por la tarde. Respecto al equipo, el DT ya sabe que no podrá contar con el volante, Emanuel Décimo, que llegó a cinco amarillas y se perderá un partido.