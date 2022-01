El armador y capitán de UPCN San Juan Voley, Sebastián Brajkovich, palpitó la previa de la Liga Argentina y destacó las ganas del equipo de poder revertir lo sucedido en el inicio de temporada, a la vez que habló sobre los nuevos refuerzos en el plantel. El certamen nacional comenzará mañana con la primera etapa del Tour LVA en Paraná.

"La primera parte de la temporada no fue buena y la verdad es que no estábamos acostumbrados a eso. No pudimos meternos en semifinales del Mundial y después no nos fue bien en la Supercopa y la Copa ACLAV. Pero somos conscientes del lugar que ocupamos y que debemos hacer valer esta camiseta. Viajamos a Paraná enfocados en revertir esto y en recuperar el protagonismo. Estamos trabajando duro para lograrlo", indicó el talentoso armador.

El octacampeón argentino y defensor del título afrontará la primera etapa de la Liga en Paraná, del 6 al 13 de enero y en la fecha inicial UPCN enfrentará a Defensores de Banfield (este jueves a las 18). "El descanso de Navidad nos favoreció y ahora seguimos entrenando con mucha intensidad, en doble turno y fundamentalmente con bastante trabajo de pelota. Eso es muy importante para terminar de acoplar al equipo, para lograr ensamblarlo tras las nuevas incorporaciones", agregó Brajkovich.

Se trata de los fichajes primero del central brasileño Brunao y luego del opuesto Federico Pereyra, el sanjuanino de la selección argentina y medallista en los últimos Juegos Olímpicos. "Brunao con el correr de los partidos y los entrenamientos se está terminando de acomodar definitivamente; mientras que con Pereyra tenemos un salto de calidad en el equipo. Y aunque hemos tenido menos tiempo, nos estamos esforzando para terminar de unir las piezas", destacó.

El plantel, en tanto, llegará hoy a Paraná y quedará concentrado. "La única forma de ser protagonista y ocupar el lugar que siempre ocupó UPCN es trabajar. Y seguir entendiendo el lugar que ocupamos, que es el de jugar para ganar cada campeonato que afrontemos", cerró.