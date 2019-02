Parejos. Tira al arco Carlos Maggio, de Médano de Oro. Trata de impedir el remate, José M. Zabala, de Unión. En el fondo dos compañeros suyos: Emanuel Morilla y José Gómez. Al final, el partido terminó en pardas por la primera fecha del torneo “Fiesta del Sol”.



Nunca les pesó el debut. Jugaron como si tuviesen gran experiencia en la actividad y en el medio. Y, a decir verdad, sí, la tienen. Porque este novel Médano de Oro que aparece en el firmamento del hockey sobre patines sanjuanino está integrado por jugadores de distintos equipos locales. Y de trayectoria reconocida, de paso. Entonces es lógico que al “Verde” (es el color de la camiseta, el pantalón y las medias) no le haya pesado debutar. Al contrario, con Unión le dieron forma a un partido atractivo. Con emociones permanentes. Por ahí, con imprecisiones, típicas en esta altura del año. Y que se cerró con un marcador acorde a lo que ambos dieron. Terminaron iguales (2-2). Y fue merecido.



Médano de Oro es una idea hecha realidad de Alejandro Rojas, un ex hockista, que tiene hijos hockistas, que ama la actividad y que figura como el presidente del club. Que está acompañado por su hermano Mauricio (el vicepresidente) y por un puñado de amigos. Con Fernando Sández (un ex Olimpia) como DT; el profe Luis Codorniu (ex Olimpia), como PF; Martín Moral (ex Valenciano), de kinesiólogo; Jorge Pereyra (ex Valenciano), de coordinador; y Estéban López (ex A. Talleres) de planillero. Y con jugadores que llegaron de distintos clubes locales. Inclusive, el mendocino Walter Sisti.

El debut. Los jugadores de Médano de Oro antes de comenzar el partido ante Unión. Mucho entusiasmo y sueños en el nuevo club del hockey sanjuanino.



Mauricio Rojas contó que se pensó en formar el club para ir progresando paulatinamente. Que tienen un fuerte apoyo económico y que jugarán de locales en una cancha ubicada al lado del camping de Santa Lucía. Existe una buena predisposición de parte de la FSP y que, además de primera, tienen la Escuelita y participarán en las categorías, mini, pre-junior, junior y segunda.



Anoche, el gran ausente en el equipo fue Osvaldo Raed, con obligaciones laborales. Al “Taco” no le va a costar tanto adaptarse porque está su compañero del CPC Ariel Romero; además los ex UVT Pablo Gómez y Víctor Bertrán, Carlos Maggio (ex Olimpia), Diego Olaya (ex Sarmiento) y Facundo Montigel (ex Bancaria). Todo un combo de buenos jugadores. Como para que el “Verde” sueñe con un futuro venturoso.