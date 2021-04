Peñarol entró en la recta final para debutar este domingo ante Independiente de Chivilcoy como local en su estadio de Chimbas. Para el técnico Salvador Mónaco, la complicación tiene nombre y apellido en el defensor Ricardo Pacheco quien sufrió una lesión muscular y no podrá estar ni siquiera en el banco de suplentes. Sin embargo, la molestia del ex Mitre no es para preocuparse, ya que de no mediar inconvenientes podría retornar en la segunda fecha en condición de visitante frente a Cipolletti. El resto estaría decidido de no mediar imprevistos, Peñarol arrancaría la temporada con Carlos Biasotti en el arco; Lucas Fernandez, Emmanuel Yori, Campos y Silvestre Zacallán en el fondo; Francisco De Souza, Julio Montero, Oscar Chiquichano y Leandro Espejo en el mediocampo; Nelson Da Silva y Jorge Elias en el ataque. Por el lado de Desamparados, que visitará el domingo a Camioneros en su debut, todo parece estar claro. El plantel de Cristian Bove partirá hoy a las 17 rumbo a Buenos Aires. Miércoles y jueves fue día de fútbol, aunque a puertas cerradas sin confirmación alguna, esperando la jornada de hoy como día decisivo.

Quedó programada la fecha 6 del Torneo de Invierno: Sábado, Aberastain-Peñarol, Alianza-Villa Obrera, Colon-Trinidad, San Lorenzo-Carpintería y Marquesado-Atenas. Domingo, Árbol Verde-Del Bono, Juv. Unida-Rivadavia y Unión-San Martín. Lunes,

Desamparados-9 de Julio en cancha de Trinidad.