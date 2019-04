Ilusionado. El camino es largo todavía para llegar al objetivo, pero el ex Unión recalcó su máximo deseo: "Este Desamparados está para grandes cosas, todos queremos el ascenso y vamos a seguir trabajando para lograrlo".

Su entrega, su sacrificio y su humildad siempre fueron su carta de presentación, antes en Unión de Villa Krause y ahora en Desamparados. Emanuel Décimo fue el motorcito y la figura de Sportivo en el choque ante Boca Unidos, que le permitió clasificar a la Tercera Fase de la Reválida del Federal "A" y seguir en la pelea por el segundo ascenso a la . Ayer, todavía con las imágenes latentes de la enorme victoria en los penales, analizó el presente y se ilusionó con el futuro de este Sportivo, que según él "está para pelea grandes cosas".



El "Negro" fue uno de los artífices de la remontada de Sportivo el domingo, claro que con acierto del técnico Víctor Andrada que lo pasó al mediocampo después de haber arrancado como lateral derecho. Las cosas no habían comenzado bien en Puyuta y en el primer cuarto el local ya perdía ante Boca y no la pasaba bien. Sobre todo él, que sufrió demasiado en la marca de Medina, la figura de la visita. En el complemento, Andrada lo puso de "5" y ahí él se lució y fue clave para que Desamparados llegara al empate. "Era muy importante seguir avanzando en el torneo, no importaba la forma en la que lo hiciéramos. En los dos partidos lo hicimos en desventaja, remandola desde atrás, en Corrientes jugando con uno menos durante 80 minutos y acá arrancamos perdiendo pero nunca bajamos los brazos, ese trabajo nos dio el fruto en el final. Es mérito de este grupo, del cuerpo técnico y de los dirigentes, seguimos de pie y soñamos con el ascenso", contó y continuó con su análisis: "En el primer tiempo me tocó bailar con la más fea y sufrí mucho. Uno trata de aportar desde donde está y en la posición que el técnico pida. En el complemento volví a la posición en la que jugué toda mi vida, me acomodé y fuimos creciendo como equipo, la intensidad nunca bajó y así llegamos al empate. ¿Si me gustaría ser una alternativa para el técnico en el mediocampo? ojalá, pero el jugador siempre quiere jugar en el puesto que sea", valoró.



La eliminación de Desamparados desde el Octogonal que lo metió en este camino largo de la Reválida fue difícil de asimilar en Sportivo, que incluso puso en duda la continuidad de su técnico, pero Décimo expresó que ese golpe los fortaleció como grupo y ahora encontraron nuevamente la motivación que necesitaban: "Teníamos mucha ilusión de llegar al Pentagonal, es inexplicable lo que nos pasó pero nos hicimos cargo de los errores. Nos fortalecimos de la cabeza y nunca dejamos de creer en nosotros mismos. Hoy nos encontramos en una fase y volvimos a soñar".



El sanjuanino a sus 25 años, se ilusionó con lo que se viene: "Queremos dejar al club lo más alto posible, estamos muy mentalizados que podemos dar más. Con lo que nos pasó tocamos fondo y ahora no tenemos techo. Ojalá sigamos soñando que podemos pelear un ascenso. Este es un grupo con una calidez de personas enorme y eso hace que uno se siga fortaleciendo como grupo y que dejemos la vida por esta familia, porque considero a mis compañeros como mi familia".