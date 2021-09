Si no fuese época de pandemia, este partido, desde las 16 horas y en el Bicentenario, sería para alquilar balcones. Pero en este caso, el trascendental duelo de hoy será para estar pegado a la radio o a la televisión. Sportivo Peñarol y Sportivo Desamparados disputarán un encuentro que será vital y que corresponde a la 21ra fecha del Federal "A". Ayer, los capitanes del "Bohemio" Diego Pave, y de Sportivo, Lucas Ceballos, se reunieron a instancias de DIARIO DE CUYO para palpitar el gran cruce de hoy. Dijeron que será clave para las aspiraciones de ambos, sabiendo que quedarán sólo nueve fechas por delante.



"Va a ser un partido difícil, es un clásico y no se tiene mucho en cuenta como viene cada uno, es un partido aparte. Para nosotros es muy importante por el momento que atravesamos porque necesitamos ganar", abrió el defensor Lucas Ceballos apuntando al presente Víbora que hoy lo tiene octavo en las posiciones pero que hace 8 fechas que no conoce la victoria. Muy distinto es el presente de Peñarol, que después de hilvanar cuatro victorias consecutivas y dos empates, se metió de lleno en la zona de clasificación, hoy está quinto pero un triunfo le permitiría meterse en la pelea bien arriba: "Sabemos que es un partido muy importante para los dos, por ahí queda al margen la tabla de posiciones pero en este caso, nosotros venimos en un puesto expectante y si ganamos nos deja en los primeros puestos", expresó el arquero Diego Pave. Por todo eso, para los dos será vital sumar una victoria hoy. "Venimos trabajando con esa mentalidad y vamos a salir a buscar el partido sabiendo que para nosotros es clave. En lo anímico suma mucho así que hay que tomarlo con esa responsabilidad", expresó Ceballos y Pave agregó: "Sabemos que Desamparados viene necesitado. Igual acá el último le puede ganar al primero, las rachas están para romperse pero nosotros venimos bien, a pesar de que hace dos partidos que no ganamos, remontar un 2 a 0 (ante Villa Mitre) fue muy importante", manifestó.

"Es muy lindo jugar clásicos. En mi caso que soy nuevo le agradezco a Peñarol por toda la confianza. Vamos a dar todo".

Diego Pave

Capitán de Peñarol

Los dos, reunidos en el campo de juego del Bicentenario, reflejaron dónde estará la clave: "Será fundamental transmitirle tranquilidad al grupo, saber que al partido dura 90 minutos y no salir desesperados. Hay que ir con paciencia y sabiendo manejar la ansiedad para que no nos juegue en contra, tenemos nuestras armas para buscar el triunfo", expresó el lateral derecho surgido en la cantera puyutana. "Tenemos que estar tranquilos, será un partido duro y trabado, tenemos jugadores que pueden hacer la diferencia y con eso trataremos de lastimar", apuntó Pave.

"Esta mala racha se tiene que cortar y trabajamos para eso. Ojalá se rompa hoy para enfocarnos de lleno en la clasificación".

Lucas Ceballos

Capitán de Desamparados

El choque de hoy a las 16 y que será transmitido por DeporTV paralizará los corazones bohemios y puyutanos, por eso ambos jugadores expresaron que intentarán dar un buen espectáculo. Los dos manifestaron cómo se imaginan hoy a las 18, cuando haya finalizado el encuentro: "Ojalá que hayamos ganado. Una victoria para nosotros sería un envión anímico importante para la última parte del torneo. Si me preguntás un resultado, 1 a 0 o medio a cero, no interesa, como sea, pero que ganemos", expresó el ex Tomba. "Un triunfo en el clásico sería lo mejor para poder festejar. Sería seguir con ese sueño de estar peleando el tercer o cuarto puesto y apuntarle a ir por todo en lo que quede", cerró Pave.



Con un Bicentenario sin público, hoy habrá espectáculo en Pocito. El clásico sanjuanino de la categoría pide cancha...

Choque de realidades

Desde las 16 en el Estadio del Bicentenario, Peñarol y Desamparados medirán sus presentes en 90 minutos. El Bohemio acarrea una racha dulce que lo metió de lleno en la clasificación y hoy aspira a continuar en esa senda. En tanto que Desamparados quiere cortar de una vez por todas la racha negativa y sumar la ansiada victoria que hace ocho partidos no consigue.



En lo futbolístico, en el Bohemio vuelve Emanuel Yori y Lucas Fernández en reemplazo de Argumosa y Sacallán. El equipo del "Cuca" Herrera apostará al desequilibrio de la dupla Espejo-Da Silva. En Sportivo, Fuentes le dará cancha al juvenil Santiago Tello reemplazando a Décimo (llegó a las 5 amarillas) y jugará con un solo punta con Bruno Rodriguez. A todo o nada, así será el cruce en el Bicentenario.