El alero argentino de Real Madrid, Gabriel Deck, aseguró ayer que la posible salida a la NBA en el próximo mercado de pases es "por ahora un rumor", tras ser campeón de la Supercopa en el país ibérico el pasado domingo.

"El tema de la NBA es un rumor por ahora. Muchos hablan de más cosas que no son ciertas, pero el plantel se hace ajeno a eso y está enfocado a lo que tenemos que hacer día a día. Por mi forma de ser dentro de la cancha, trato de hacer bien las cosas en cada partido, dar el ciento por ciento de mi rendimiento. No me llega tanto lo que el resto diga", explicó el jugador que destacó, que la buena performance de su equipo se debe a la "gran" pretemporada realizada.