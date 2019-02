Ganador. El equipo de Becacecce viene derecho.

Defensa y Justicia buscará hoy la cima en soledad al visitar a Gimnasia y Esgrima de La Plata, en uno de los encuentros correspondientes a la 19na fecha de la Superliga Argentina de Fútbol (SAF).



El partido se jugará en el estadio del Bosque de la capital bonaerense, desde las 19.20, con transmisión de Fox Sports Premium y arbitraje de Darío Herrera. Defensa y Justicia, único invicto de la competencia (12 victorias y seis empates), suma 42 unidades al igual que Racing Club (el lunes vs. Godoy Cruz como local).



Por su parte, Gimnasia, apremiado por los promedios, se posiciona 21ro. en la clasificación y tiene 18 puntos.

Necesitado. Jorge Almirón aún no arranca en San Lorenzo.

El conjunto de Florencio Varela, que es dirigido por Sebastián Becaccece, lleva cuatro éxitos en fila, y los últimos tres (1-0 vs. San Lorenzo y 2-1 vs. San Martín de Tucumán y Argentinos Juniors) se consumaron en el cierre de los partidos.



San Lorenzo, en busca de la nueva identidad que le quiere dar el DT Jorge Almirón, recibirá hoy a Newell"s Old Boys, en partido de la fecha 19 de la Superliga Argentina de Fútbol. El encuentro se desarrollará en el Nuevo Gasómetro a partir de las 17.10 y tendrá arbitraje de Fernando Espinoza. Además, Patronato de Entre Ríos, en zona de descenso, recibirá a Aldosivi de Mar del Plata a partir de las 19.20.