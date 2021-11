Defensa y Justicia y Colón de Santa Fe empataron esta noche en un gol, en Florencio Varela, por la 23ra fecha del torneo de la Liga Profesional de Fútbol.



Alexis Castro, ex Defensa, puso en ventaja al "Sabalero" en el segundo tiempo y sobre el final igualó Miguel Merentiel para el "Halcón", mientras que Leonardo Burián, de Colón, le contuvo un tiro penal a Walter Bou.



Pese a la intensa lluvia en Florencio Varela al comienzo del encuentro, con el agua que surgía por debajo del césped de la cancha lo que en ocasiones detenía el curso de la pelota, el "Halcón" no se vio afectado en el juego vertical y veloz que impuso de inmediato.



Así, en los primeros 9 minutos, uno de sus goleadores el uruguayo Miguel Merentiel -por el que Defensa hará uso de la opción de su pase abonando un millón de dólares a Godoy Cruz- protagonizó dos cargas profundas que ambas terminaron con sendos remates cruzados. El primero rozó el caño izquierdo del arco visitante y el segundo se estrelló en la base del mismo poste.



Entre una y otra acción, en una de las pocas réplicas que practicó Colón con acierto finalizó con una falta de Adonis Frías que sujetó a Lucas Beltrán, cuando ingresaba al área local, impidiéndole el correcto remate, lo que debió ser sancionado con penal, pero que obvió el árbitro Fernando Espinoza.



A todo esto, el desarrollo continuó con intensidad y situaciones emotivas, en especial por lo expuesto por los dirigidos por Sebastián Beccacece -hoy cumplió cinco años de su debut en el primer ciclo de los tres que lleva en Defensa-, que con sus desbordes por los laterales tuvo a maltraer a la defensa "rojinegra" y al arquero uruguayo Leonardo Burián.



El "Sabalero" a su flojedad en el fondo le contrapuso la capacidad para las réplicas con las que se ingenió para acercarle algunos riesgos a Ezequiel Unsain, en particular por las maniobras asociadas de los riverplatenses Cristian Ferreira y Lucas Beltrán.



El segundo capítulo continuó con las mismas características, incluida la torrencial lluvia y con el "Halcón" que contó rápido con una situación para sacar ventaja, que la desaprovechó Walter Bou al ejecutar un tiro penal, por mano de Federico Lértora, en forma deficiente que facilitó la contención de Burián, a los 5 minutos.



El agua acumulada no impidió que Defensa continuara con su idea de juego vertical y profundo, ni que los conducidos por Eduardo Domínguez se afirmaran mejor en el campo para contener al adversario y ser más precisos para la generación de sus ataques.



De ese modo, el equipo santafecino aprovechó un despegué corto de Unsain, al tratar de desviar un centro, para que Castro le ofreciera la apertura con un golazo de emboquillada, a los 25 minutos.



Con lo que una vez más se cumplió la ley del ex en el fútbol, ya que el autor de la conquista tuvo su paso por el equipo varelense entre 2018-2020.



A esa altura, con el resultado adverso, "Defe" comenzó a tener complicaciones para buscar la igualdad porque ya los charcos se ampliaron, los que le impidieron continuar con su prolijo protagonismo, mientras los de Santa Fe se aferraron a sostener la ventaja.



Claro que el "Halcón" no bajó las "alas" y luchó hasta el final, por eso Merentiel "remando" entre el agua y la marca de Bruno Bianchi produjo su entrada explosiva en el área visitante para sacar un remate bajo que vulneró la resistencia de Burián, a los 45 minutos, poniendo justicia en el marcador.



Así Defensa logró mantener su invicto acumulando 8 triunfos y 2 empates y sumó un punto para afirmarse en la clasificación a la Copa Sudamericana, aunque debió resignar por ahora la segunda ubicación en el torneo local.



Por su parte, Colón con la igualdad pudo reponerse en parte de la goleada padecida en la fecha pasada (4-1) ante Rosario Central.



Por la próxima fecha, la 24ta, Defensa visitará a River Plate y Colón recibirá a Atlético Tucumán.