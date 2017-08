De festejo. Rafael Márquez , de festejo con sus compañeros, fue uno de los autores de los goles de Defensa y Justicia.

El Halcón y El Lobo regalaron un buen partido.

Defensa y Justicia y Gimnasia y Esgrima La Plata igualaron ayer 4-4 en un partido atrapante y lleno de goles que no dio respiro en el estadio Norberto Tomaghello, de Florencio Varela.



El primer tiempo fue un aluvión de goles, con aciertos ofensivos y errores defensivos que lo hicieron tan entretenido para el espectador neutral como estresante para los hinchas de ambos equipos. Iban tan solo 3 minutos cuando Ibañez ingresó por el segundo palo para conectar de cabeza un centro enviado y abrir el marcador para la visita.



A los 10, Yair Bonnin no pudo contener un violento remate, luego le tapó el rebote a Márquez y no pudo en la tercera jugada frente a Rius, que clavó el empate. Nicolás Colazo lanzó un pase largo, Ibañez quedó mano a mano con Gabriel Arias y ubicó un sablazo para devolverle la ventaja al equipo del entrenador debutante Mariano Soso a los 17. Seis minutos más tarde, Márquez volvió a igualar y Bonnin, de partido irregular, fue el protagonista del tercer gol del Halcón.



Un nuevo error defensivo le posibilitó el tercer gol al Lobo a los 40, por medio de Faravelli. En el segundo período, Márquez definió para poner el 4-3.



Cuando todo parecía definido y por primera vez el partido había caído en un pozo, Licht volvió a trepar por izquierda y envió otro buen centro para que el recientemente ingresado Niell cabeceara y sellara la igualdad final. De todos modos no iba a ser lo último, porque a los 42 Bonnin se redimió de sus errores para una salvada espectacular.