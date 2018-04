Ilusiones. Defensores de San Martín deja todo lo que tiene en la cancha y ahora está a un paso de la conquista más importante de su historia (foto gentileza: Karina Bravo).

En 51 años de existencia, Defensores de San Martín está en el umbral de vivir su página más gloriosa. Después de haber quedado eliminado en cinco ocasiones en Cuartos de Final, en este 2018 llegaron a la finalísima de la Copa de Clubes Campeones y hoy quieren ganarla. A pesar de todo y contra todo. Sabiendo que le faltan recursos pero les sobra corazón y por más que enfrente esté la solidez económica y presupuestaria de Los Andes de Tudcum, los Verdinegros se le animan a todo. Saben que en la cancha son once contra once y la ansiedad los está matando en estas horas después de que se terminara la euforia de la clasificación ante Yrigoyen de Santa Lucia.



Ahora, es tiempo de planificación para el presidente Carbajal porque afrontaron la campaña con muy pocos recursos y con el respaldo de la Municipalidad de Chimbas y en especial del profesor Carlos Mercado, quien les facilitó el traslado del plantel en toda la campaña 2018, considerando que debió arrancar viajando a Valle Fértil. Después de eso, poco y nada. Sólo la voluntad de un plantel que no tiene sueldos, apenas algún premio y que sumó 4 refuerzos: dos de Deportivo Rincón, uno de Campo Afuera y el restante de Trinidad.

La definición contra Los Andes de Tudcum será a un solo partido

Carbajal sabe que lo que han logrado no es poco y que está ya en la historia grande del club: "Somos más que humildes en todo. No tenemos sueldos, no podemos pagar grandes premios pero le pusimos todo el corazón a este sueño que es ganar la Copa de Campeones. Nos habíamos quedado en el camino en 5 oportunidades anteriores y ahora que llegamos a la final, es otra la dimensión que se toma. Es otra visión estar a 90 minutos de un título tan importante y en el repaso vemos que estamos mano a mano contra equipos que invirtieron mucho y arriba de otros que se quedaron en el camino. Pero eso es lo lindo del fútbol y lo que nos impulsa a seguir para adelante siempre. El plantel entrena en una plaza porque no tenemos iluminación en nuestra cancha y recién después de que los chicos salen de gamelear o de sus trabajos en la construcción. Pero nada los detiene y en ese espíritu están puestas las esperanzas de llegar al campeonato".



Con un padrón de socios que no es grande pero cumplidor, las cuentas de Defensores de San Martín se manejan en la más grande de las humildades. Su presidente reconoce que todo es a pulmón: "Para concentraciones, no hay. Es más hasta los chicos colaboran con la indumentaria para defender los colores del club. Eso es Defensores, una gran familia que hoy vive una etapa muy linda. El año pasado pudimos ganar el Clausura de la Liga Albardón-Angaco y eso nos demostró que podíamos. Ahora, llegando a la final de la Copa de Campeones, subimos otro escalón y queremos ganarla. Somos humildes, tenemos muy poco pero con el corazón nos sobra".





>> Piden cancha

Mientras que recién esta noche tras la reunión en la sede de la Liga Veinticinqueña se definirá donde y cuando se jugará la finalísima entre Los Andes y Defensores de San Martín, los Verdinegros de la Villa Mariano Moreno siguen en la búsqueda de una cancha para entrenar como corresponde, de cara a la definición del campeonato. Por ahora lo hacen en una plaza, pero esperan el visto bueno del municipio de Albardón para entrenar en el Polideportivo de Campo Afuera que tiene buen piso. Un detalle trascendental es que la mayoría del plantel de Defensores está adaptado a jugar con zapatillas y no con zapatos de fútbol ya que entrenan y juegan en cancha de tierra. Y sabiendo que las opciones serían San Martín, Desamparados o Trinidad no quieren dar ventajas ante un rival poderoso.



Entrenar en el Polideportivo será un gran paso adelante y confían en conseguirlo.