Sueño intacto. "El Cumbia", como lo apodan a Sergio Carbajal (10), ya anotó el gol cuando transcurría tiempo de descuento y por eso todo Defensores de San Martín festeja. El elenco chimbero que juega en la Liga Albardón-Angaco disputará la final ante Los Andes de Tudcum.





A fuerza de actitud y como premio a nunca bajar los brazos, Defensores de San Martín venció agónicamente a Hipólito Yrigoyen de Santa Lucía por 3 a 1 en la semifinal de vuelta de la Copa de Campeones y con eso, tras haber caído en la ida (2-1) se clasificó a la final del torneo que pone en juego la Copa "DIARIO DE CUYO" y definirá el campeonato junto a Los Andes de Tudcum el 29 de este mes en el Bicentenario.



El encuentro, típico de una final, se jugó muy friccionado y a ambos les costó mucho hacer pie en la cancha para llegar a generar peligro. La primera situación de peligro se dio a los 20" y fue para el local cuando Eduardo Herrera la peinó en el área y el arquero de Yrigoyen, Marún, salió con los brazos arriba y le erró, y cuando la pelota se metía la sacaron de la línea. La visita, en tanto, propuso un juego defensivo que por ahí pareció excesivo y viendo que era difícil abrir el marcador, a los 34",tras una serie de rebotes en el área, Gustavo Flores enganchó en la puerta del área y le dio como venía anotando un golazo para poner el 1-0. Ahí no más se vino la noche porque a los 37" el arquero de la visita Julio Marún reaccionó mal en una falta ante el delantero Álvarez y el árbitro Gabriel González lo expulsó. De allí vinieron casi 7" de golpes y empujones entre jugadores e insultos al árbitro donde también se fue expulsado Ponce en el local.



Ya en el complemento el juego fue aún más intenso. A los 9" avisó Yrigoyen cuando Blas Díaz desbordó por izquierda y cuando quedaba mano a mano la cruzó para Ian Flores que no pudo definir. Era un aviso porque 2" después, Blas Díaz por derecha le ganó la marca a Zárate y metió un centro que Gabriel Vera conectó al gol con un potente zapatazo. El 1-1 clasificaba a la visita por eso el Verdinegro arriesgó todo lo que tenía y lo consiguió a los 26" de pelota parada. Le quedó un tiro libre a metros de la puerta del área y Sergio Carbajal con sutileza se dio el gusto de meterla en el ángulo. Golazo, festejo y -hasta ese momento- penales, pero cuando ya la historia parecía decretada, el local siguió yendo y en tiempo adicional nuevamente Carbajal no dio por perdida una pelota por el sector izquierdo y la cruzó para anotar el 3-1 que le dio la clasificación.

Al Bicentenario



Defensores de San Martín, que si bien es oriundo de la Villa Mariano Moreno en Chimbas pero que juega la Liga de Albardón-Angaco, tendrá como rival a Los Andes de Tudcum, de la Liga Iglesiana, que vienen de eliminar el sábado a Sportivo Iglesia por 3 a 1. El choque decisivo, que se jugará a un solo encuentro, es casi un hecho que tendrá nuevamente como epicentro al Estadio Bicentenario. Este miércoles se reunirá la Federación Sanjuanina en la Liga Veinticinqueña y allí quedará definido, lo que sí está confirmado es que se jugará el domingo 29. La Copa de Campeones, "Copa DIARIO DE CUYO", reparte 200 mil pesos en premios.

Donde tejen las arañas... Un lujito metió Sergio Carbajal en Defensores de San Martín. De tiro libre a metros del área, tomó la pelota, no tomó distancia y con total sutileza la metió al ángulo, siendo en vano la enorme estirada del arquero Gómez. Golazo y festejo del equipo chimbero.

Un vestuario feliz

Ya con el pasaje asegurado a la final de la Copa de Campeones, los jugadores de Defensores de San Martín reflejaron sus sensaciones: "Somos un equipo muy humilde, veníamos buscando esto y nos tocó un rival muy duro pero apareció el "Cumbia" (por Carbajal) y gracias a Dios hoy estamos en una final. Defensores es un sentimiento y acá jugamos por los colores", contó "Lalo" Herrera, uno de los históricos del conjunto chimbero. Carbajal, autor de un doblete, expresó: "No sé dónde la quise meter, pero le di con todo y se metió ahí (al ángulo)" contó entre risas y agregó: "Es muy lindo haber llegado a esto porque este equipo trabajó siempre para esto, acá están los resultados. Esto es para todo la gente que siempre está alentandonos", sostuvo el goleador de la tarde.



En tanto, su técnico Raúl Flores, también mostró su felicidad: "Fue difícil la semana por el resultado de la ida, pero trabajamos mucho porque sabíamos que lo íbamos a revertir. Ahora estamos preparados para jugarle al que sea", manifestó. El DT metió los cambios en los 5" finales y eso tuvo su explicación: "Sabíamos que en estos partidos no podíamos arriesgar nada, creo que la táctica salió bien, me guardé los cambios para el final, en el momento justo y creo que salieron bien", expresó.