Encendido. Ignacio Scocco viene de marcar varios goles en los recientes partidos y estará en San Juan de entrada.

El entrenador de River, Marcelo Gallardo, comenzó a preparar ayer el choque de mañana ante Atlanta por los cuartos de final de la Copa Argentina en San Juan, encuentro para el cual mantiene dudas en ambos laterales de la defensa y en el acompañante de Ignacio Scocco en la delantera. La delegación del "millonario" tendrá hoy a las 16 horas su última práctica en Ezeiza y desde las 19 horas partirá en avión hacia nuestra provincia para luego alojarse en el Hotel Del Bono Park.



Después de desaprovechar la chance de regresar al triunfo en la Superliga después de dos empates el pasado domingo en el Monumental, donde Atlético Tucumán remontó una desventaja de 2-0 para terminar empatando el partido. En ese encuentro ante el "Decano", Gallardo eligió conformar una formación compuesta por mayoría de habituales suplentes, y darle descanso a sus principales exponentes, algunos de los cuales, como Enzo Pérez, ni siquiera concentraron. De esta manera, una probable formación para enfrentar a Atlanta es con Lux; Moreira o Montiel, Maidana, Pinola, Casco o Saracchi; Ignacio Fernández, Ponzio, Enzo Pérez, Gonzalo Martínez; De la Cruz o Auzqui o Borré y Scocco. Por lo pronto, en el predio que el club tiene en Ezeiza, ayer hubo ejercicios tácticos y trabajos de definición.



Si River, actual campeón de la Copa Argentina, supera a Atlanta, enfrentará en las semifinales al ganador del encuentro entre Olimpo y Morón. Tras el encuentro ante el "Bohemio", y luego del parate en la Superliga por las elecciones, River comenzará a preparar el partido ante Lanús del martes 24 de este mes, en el Monumental, por la ida de las una de las semifinales de la Copa Libertadores.



Superclásico, va el 5



Claudio Tapia confirmó ayer que no se modificará la fecha del 5 de noviembre para jugar el Superclásico entre River y Boca por la 8va fecha de la Superliga. "No hay ninguna posibilidad de adelantar la fecha. No podemos alterar algo (el calendario) que nos costó mucho armar", aseguró el sanjuanino presidente de AFA.