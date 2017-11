Necesitado. Atlético Trinidad se jugará la permanencia en cancha de Villa Obrera.



Con el descenso como gran amenaza y la seducción de una plaza para avanzar a la Segunda Fase hoy será día definitorio para los sanjuaninos que conforman la Zona A-Región Cuyo del Federal B. Será a partir de las 17,30 cuando se ponga en juego la fecha 18 del grupo que por ahora tiene clasificado ya a la siguiente fase a Del Bono, mientras que en la pelea directa por la otra plaza que resta se anotan Peñarol, San Martín de Rodeo y Peñaflor. Mientras que en la pelea por el temido descenso, esa plaza no tiene dueño aún y San Lorenzo de Rodeo junto a Atlético Trinidad intentan esquivarlo.



En su cancha, Peñarol recibirá a Defensores de Boca de Los Berros que ya aseguró su permanencia, mientras que en Iglesia, San Martín de Rodeo y Peñaflor se enfrentarán entre sí sabiendo que no hay otro resultado que les sirva que una victoria. La pequeña gran ventaja es de Peñarol que con una luz de dos puntos por encima, puede definir su pase de local. En la pelea por el descenso, los jueces de esta dramática definición serán Atlético Alianza y Villa Obrera que recibirán a San Lorenzo de Rodeo y a Trinidad, respectivamente. Los Azulgrranas iglesianos tienen un punto más que los Leones trinitenses y se aferrarán a eso para tratar de quedarse en la categoría. Alianza no será fácil, mientras que en La Boutique de Chimbas, Trinidad tendrá que apostar a ganador para soñar con una permanencia más que compleja.



En el restante partido del grupo, Colón recibirá al ya clasificado Del Bono que intentará ser primero apuntando al futuro donde se cruzarán con los mendocinos.