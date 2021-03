San Lorenzo de Ullum, que venía de ganar los dos primeros encuentros y se encontraba con la chance de continuar como líder del torneo, por lo menos hasta que hoy jueguen sus encuentros Colón y Carpintería, conoció la derrota en la tarde de ayer. El "Cuervo" ullunero cayó ante Del Bono por 2 a 0 en uno de los encuentros que abrieron la tercera fecha del Torneo de Invierno del fútbol sanjuanino. El Bodeguero se impuso con goles de Gerardo Morales a los 39 del primer tiempo y el ex Unión "Billy" Celán aumentó a los 46 de esa misma etapa.

En otros encuentros de la jornada, Trinidad y Unión repartieron puntos en el clásico rawsino disputado en el Barrio Atlético e igualaron 1 a 1. Ramiro Sisterna abrió para el Azul y Ramón Abila, en contra, igualó para el León. En tanto que en La Boutique, Villa Obrera y Juventud Unida también terminaron empatados 1 a 1. La Juve del Médano comenzó ganando con gol de Germán Salla pero Kevin Abaca igualó para el conjunto villero. El que dio el batacazo fue 9 de Julio: el Azul del Este venció a Sportivo Peñarol por 1 a 0 en Chimbas, el gol de la victoria lo marcó Tomás Ortíz.

Rivadavia y Desamparados aburrieron y empataron 0 a 0. El "Rojo" de La Bebida no puede cantar victoria en lo que va del certamen, mientras que Sportivo, que esta vez no jugó con futbolistas del Federal, no pudo seguir de racha tras ganarle a Trinidad la fecha pasada.

Hoy continuará la fecha cuando Carpintería reciba a Marquesado con arbitraje de Mauro Gómez, Aberastain chocará a Colón (Luis Aguirre) y Alianza - Árbol Verde (José Díaz). El lunes completará San Martín - Atenas (Sebastián Fernández).