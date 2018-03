Ascenso. Del Bono regresó al Federal B después de una gran campaña en el Federal C del 2017 y ahora se ve perjudicado por la decisión del Consejo Federal.

Concretada ya la reestructuración de los Federales B y C desde el Consejo Federal y después de la aprobación unánime en la reunión del miércoles en AFA, la reacción de los clubes sanjuaninos que son o eran parte del Federal B y del Federal C -que se está jugando- encontró en Sportivo Del Bono al movilizador del reclamo, aunque solamente lo acompañaron Atlético Alianza, San Martín de Rodeo, Atenas Pocito, Atlético Trinidad y Deportivo Carpintería. Pero más allá de la soledad en la que quedó Del Bono, no falta firmeza en su estrategia y su presidente Luis Salcedo Garay fue tajante en lo que considera será pelear contra el despojo del que están siendo víctimas, según dijo.



"Apenas trascendió este cambio y luego que se formalizara la idea, solicitamos una reunión. Se hizo en la Liga Sanjuanina y los otros clubes decidieron trabajar de otra manera, mientras que Del Bono presentó una nota ante el Consejo Federal rechazando el proyecto y nos acompañaron Alianza, San Martín de Iglesia, Atenas, Trinidad y Carpintería. La rechazaron, por supuesto, pero se generó una movida entre jugadores, dirigentes y clubes para tratar de revertir todo esto. De inmediato, el Consejo optó por buscar respaldo en las ligas del interior y muchas tuvieron que apoyarlo. Con este escenario y después de la reunión del miércoles, está dicho que no podemos quedarnos con los brazos cruzados. Ahora estamos preparando una presentación administrativa con los fundamentos de nuestro rechazo a la reestructuración. Y previendo que no tendríamos eco, iremos luego a justicia para pedir una medida de no innovar que nos ampare", resumió Salcedo Garay adelantando la estrategia de Del Bono.



La decisión de reestructurar, de eliminar torneos y varios manejos más en este mismo Consejo Federal que invitó a muchos clubes al Federal B (lo agrandó y hoy lo desaparece), entran en la opinión del presidente Bodeguero: "Esto es en respuesta a una línea política. No les interesa el fútbol del interior y parece que lo que quieren es a los 5 grandes y algunos más. Es un despojo para Del Bono que legítimamente ganó su plaza. Tanto en 2008 como en 2017, se ganaron jugando y eso no se puede ignorar. Es un despojo para nosotros y queremos que se respete lo obtenido. Suena raro, eso sí, ver cómo esos mismos dirigentes que hicieron campaña para llegar al Consejo Federal levantando las banderas del fútbol del interior ahora quieran terminar con todo. En el Federal C que se está jugando se les cobró 10.000 pesos de inscripción a cada uno de los más de 350 clubes que lo están jugando y ellos sabían que no iban a ganar nada porque no habría Federal B. Eso también llama la atención. Hay demasiadas cosas poco claras y Del Bono tiene sus derechos que quiere hacer valer".



La reacción de los otros clubes de San Juan es un tema que Salcedo también abordó: "Yo represento a Del Bono y no podemos dejar pasar esto. Los demás clubes sabrán cómo y por qué no reaccionaron igual. Este es un momento difícil y necesitamos dejar firme la postura de Del Bono. Nosotros vamos a dar la pelea que sea necesaria".