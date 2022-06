En el anticipo de la fecha 18 del Torneo de Invierno del fútbol sanjuanino en Primera División, Del Bono y Sportivo Rivadavia ganaron sus respectivos encuentros y llegarán entonados al cruce entre ambos que tienen postergado y que disputarán el próximo martes.

El choque entre Del Bono-Rivadavia por la fecha 17 no se disputó por amanazas al árbitro Rubén Fernandez. El juez expresó que en la previa de ese encuentro, sufrió una amenaza por parte de tres hinchas que lo abordaron dentro del vestuario, lo que motivó a suspender el juego y retirarse del estadio. El Tribunal de disciplina decidió suspender la cancha de la Esquina Colorada. La determinación se conoció en la tarde del jueves y Del Bono debió salir a buscar escenario, finalmente el encuentro ante Arbol Verde este viernes fue en cancha de El Globo.

Lo cierto es que Del Bono y Rivadavia jugarán el encuentro el próximo martes a las 16 en cancha de Colón Junior. Para ese encuentro ambos llegarán motivados porque en la siesta de este viernes ganaron sus encuentros:

Del Bono venció por 2 a 0 a Arbol Verdes con goles de Franco Letizia y Gonzalo Avellaneda. En tanto que en La Bebida, Sportivo Rivadavia goleó por 4 a 0 a Atenas de Pocito. Los goles fueron convertidos por Ezequiel Tejada, Carlos Espeche y Facundo Tello en dos ocasiones.

Este viernes por la noche la fecha se completará con el encuentro entre Trinidad y 9 de Julio en el Barrio Atlético.El sábado habrá intensa actividad con los choques entre: Carpintería vs. Sarmiento, Colón Junior vs. Juventud Zondina, Alianza vs. Unión, San Lorenzo vs. San Martín y Villa Obrera vs. Juventud Unida. La fecha se completará el lunes con Aberastain vs. Marquesado y Peñarol vs. Desamparados.