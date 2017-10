Ganador. Del Bono ganó en el Barrio Atlético y se puso a tiro de clasificarse a la siguiente fase del Federal B.

Un paso más. Uno gigante, enorme y con solidez hacia la clasificación de un Sportivo Del Bono que ya no sorprende en este andar en la Zona A-Región Cuyo del Torneo Federal B, donde ya le sacó 8 puntos al tercero y apenas con una victoria más podría asegurarse una de las dos plazas. Esta vez, la víctima del sólido y contundente andar Bodeguero fue Atlético Trinidad que tal vez mereció otra cosa por lo que propuso a lo largo de todo el partido, pero fue triunfo de Del Bono por 2-1 basado en la capacidad para aprovechar sus ocasiones y un orden colectivo que no se cambia jamás, así cambien muchos nombres clave como ante el León. Trinidad fue presa de sus ansiedades porque propuso de arranque pero se desprotegió feo y lo pagó caro. Tanto que a los 4" en la primera contra que tuvo Del Bono, Néstor Celán vio la diagonal perfecta del Fino Balmaceda y lo puso cara a cara con Tealdi que nada pudo hacer. Primer ataque, primer gol. Así de contundente Del Bono.



La respuesta de Trinidad fue más entrega, más corazón y con el talento de Carlos Cabañas parecía que encontraba el camino porque el zurdo tuvo una a los 11" que le sacó casi en la línea Franco Sánchez pero a los 15", Cabañas encontró el hueco y puso el 1-1 que parecía más ajustado a la realidad de partido. Del Bono se volvió a recomponer. Se rearmó en el medio, empezó a pesar Salva en la contención y con la ansiedad de Trinidad que se fue con todo encima buscando el triunfo, volvió a encontrar los espacios para lastimarlo. Así, a los 40" de esta primera etapa, Gonzalo Narvaez puso el 2-1, ratificando que la contundencia es bandera en este práctico y utilitario Del Bono al que no le sobran lujos pero sabe lo que quiere siempre. En el segundo tiempo, la angustia empezó a ser rival extra en Trinidad. Vélez decidió todos los cambios rápidos y por momentos llevó a Del Bono contra su área e incluso obligó a un par de tapadas sensacionales de Navarro. Pero la contra Bodeguera empezó a salir a flote con el correr de los minutos y Tealdi sostuvo la ilusión del empate del León tapandole primero a Balmaceda y luego a Lucas Arias. Del Bono sabe para dónde va. Lo demostró y ya no es casualidad su presente.