Demostrando poseer unas condiciones enormes, el joven ciclista nacido en Roque Pérez, Agustín del Negro (Bragado Cicles Club), se quedó ayer con la vigésima edición del Giro del Sol.

A la carrera de la Fundación para el Progreso la ganó un chiquilín de 21 años, con pinta de jockey, que aplanó la Avenida de Circunvalación en el tramo en solitario de 15,1 kilómetros, siendo el único que bajó los 16 minutos (15m57s), y sacando una diferencia inesperada a varios rivales que llegaban con la chapa de candidatos. Laureano Rosas (Gremios por el Deporte) lo escoltó a 21s, y de los tres primeros en la general del primer día, Nicolás Tivani (Agrupación Virgen de Fátima) -que era tercero- fue el que más cerca llegó, a 29s. Quien era líder, Ricardo Escuela (AVF), terminó a 57s y Maximiliano Richeze, que largó la crono siendo el segundo, perdió en la etapa 1m05s. Con esa victoria parcial, Del Negro puso patas arriba la carrera. Tanto que la gente de Gremios por el Deporte protestó, entendiendo que los cronometristas habían contabilizado un minuto menos, algo que habría saltado a la luz apenas se hubiese consumado el error -que no lo hubo- porque las primeros que habrían destacado el hecho habrían sido los periodistas radiales, quienes en sus estudios cuentan con compañeros que llevan los tiempos.

Laureano Rosas, quien lo escoltó en el esfuerzo en solitario, había dicho al finalizar la primera etapa, el sábado, que la crono "no era decisiva", porque entre los candidatos las diferencias no superarían la docena de segundos, y no le escapó, salvó Juan Pablo Dotti (SEP-San Juan) que no tuvo una buena mañana y terminó muy retrasado; Alejandro Durán (Chimbas Te Quiero), Nicolás Traico (SEP-San Juan) y Nicolás Tivani (AVF) arribaron a 6, 7 y 8s de diferencia con Rosas. El tema es que les apareció un pibe que con la frescura de su edad y sus enormes condiciones rompió con lo que dictaba la "cátedra".

Oriundo de Roque Pérez, una ciudad ubicada 135 kilómetros al Norte de Buenos Aires, famosa por ser una rica y fértil zona agropecuaria, por tener el mayor criadero de cerdos del país y por contar con la casa natal de Juan Domingo Perón (aunque algunos historiadores dicen que nació en Lobos, ciudad limítrofe); Agustín Del Negro, que fue subcampeón argentino de contrarreloj en el campeonato realizado en La Rioja, y que viene de ganar la clásica cordobesa: San Francisco- Miramar, se convirtió en el segundo ciclista más joven en ganar el Giro del Sol, una carrera con historia.

El segundo más joven

"Estoy muy feliz, es gracias al trabajo"

Aún cuando todo el mundo comentaba que "ganó solo", Agustín Del Negro en ningún momento dejó de mencionar el apoyo de su equipo. "Estoy muy feliz y este resultado es gracias al trabajo", comentó en todos los micrófonos que le colocaron ayer al concluir la ceremonia de la premiación del último tramo en el autódromo San Juan-Villicum.

El pedalista del equipo bonaerense Bragado Cicles Club, que llegó a San Juan con la idea de sumar kilómetros y seguir preparándose para la Doble Bragado, clásica competencia bonaerense, que anteayer se suspendió como consecuencia de la tercera ola de contagios de coronavirus que azota al país; tuvo una brillante labor en la contrarreloj y, aunque sabía que lo que restaba sería "muy duro", reconoció que era una "muy buena diferencia".

Sobre su labor en la contrarreloj, contó que salió a hacerla a fondo. "No especulé nunca, salí a tope hasta donde era duro y después dije me la juego porque me sentía bien".

Unas horas después, cuando sabía que había consolidado la victoria, explicó: "Todo salió bien. No fue sencillo porque los grandes rivales con los que corrí me sacudieron bastante, pero resistí y estoy muy feliz".

MOMENTOS DE LA CARRERA

Una crono cambiante



Nicolás Traico (SEP), que largó en la posición 91, a 1h30m del primero en hacer la crono, se convirtió en el primer ciclista en bajar el minuto 17 segundos. Hizo un tiempo 1m16s25/100 y lideró un par de minutos, hasta que lo superó Alejandro Durán. Finalmente fue quinto.

Escarabajo colombiano

Cerca de la cima del paredón del Dique de Ullum, el colombiano Heimarhanz Ariza (Fundación Recapi) se soltó del pelotón y partió a buscar la meta de montaña frente al complejo Howard Johnson. Ganó en solitario y trató de repetir en Punta Negra pero no lo acompañaron las fuerzas.

Segundos valiosos



La carrera recorría el primer circuito en Chimbas, y frente a la plaza se desarrolló la segunda meta sprinter bonificada. El duelo entre Gerardo Tivani y Mauricio Páez fue mano a mano. Por entonces, tenían una diferencia que les permitía pelear por la clasificación general. Luego fueron neutralizados.

El público disfrutó

Como ocurrió el sábado, en la llegada de la primera etapa, una considerable asistencia de público acompañó al pelotón en el autódromo San Juan-Villicum. La gente se ubicó en las gradas de boxes y desde allí alentó a cada uno de sus ídolos. Ayer el calor popular se sintió en todos los sectores.

