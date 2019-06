Juan Martín del Potro sufrió la fractura de la rótula de su rodilla derecha y confirmó en sus redes sociales que se operará el sábado en Barcelona. Además, puso en duda su continuidad como tenista profesional.

"Quería contarles que me fracturé de nuevo la rodilla derecha. Le pregunté a los médicos cuál era la mejor opción pensando en mi salud y en mi rodilla, no en el tenis, y me recomendaron la cirugía. La operación va a ser mañana en Barcelona", contó Delpo en su cuenta de Instagram.

"Es un momento duro, es triste para mi volver a pasar por esto, no me lo esperaba ni un poco. No sé qué pueda pasar más adelante. Espero recuperarme bien y volver a tener salud en la rodilla. Si el del otro día fue mi último partido en el tenis, no lo sé. Sabré para qué estoy más adelante", prosiguió el tandilense, que luego agradeció el cariño de la gente. "Quiero agradecerles por el apoyo, la fuerza que me dan y el cariño que me transmiten. Les agradezco de corazón", concluyó.