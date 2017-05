Imparable. Juan Martín Del Potro está jugado en buen nivel y ya está entre los 16 mejores del Masters 1000 de Roma. El tandilense es el único argentino que sigue en carrera en el torneo que se disputa en el polvo de ladrillo del Foro Itálico.

Juan Martín Del Potro se clasificó ayer a los octavos de final del torneo Masters 1000 de Roma al ganarle en sets corridos al británico Kyle Edmund por 7-5 y 6-4. Del Potro, 34 en el ránking mundial, superó a Edmund (53) y la cuota divertida la aportó durante un descanso, cuando se movió al ritmo de “Despacito”, que sonó por los altoparlantes del estadio. Ahora enfrentará al japonés Kei Nishikori (9).



Jugó en buen nivel Del Potro, siempre con el saque y la derecha como armas fundamentales.

Un quiebre en el undécimo game le permitió al argentino romper la paridad en el primer set y cerrar con su servicio el parcial por 7-5, mientras que en el segundo se quedó dos veces con el saque del británico y sacó con ventaja de 5-2 para sellar la victoria.

Del Potro tiene historial favorable ante Nishikori: está 4-1.

Pero acaso las únicas dudas del tandilense se vieron al momento de la cerrar el juego. Recuperó uno de los quiebres Edmund y ganó su servicio, poniéndose 4-5. Necesitó de tres match points Del Potro para quedarse con la victoria y el pasaje a octavos de final.



“Estoy jugando bien. El año pasado, a estas alturas, aún estaba tratando de ganar un par de partidos mientras que ahora estoy ganando ante buenos rivales y siento que aún puedo mejorar‘, afirmó Delpo.



A su vez, sobre el partido ante Nishikori, el tandilense se mostró prudente. “Será difícil. Creo que él lo tiene todo para ganar porque lo está haciendo bien. Yo acabo de empezar a jugar en esta superficie después de mi problema de familia‘, afirmó, refiriéndose a la reciente muerte de su abuelo. “Nunca jugué contra Nishikori sobre tierra batida, así que será un partido interesante. Necesito jugar aún mejor que hoy para poder ganar”, agregó. En el último enfrentamiento entre ambos, en el Basilea, Suiza, ganó Nishikori.

Los 7 cambios de juego que probarán



La ATP anunció que a fin de año probará una serie de cambios reglamentarios en el tenis para tratar de hacerlo más dinámico y menos estructurado. Las variantes se pondrán en práctica en el Masters Sub 21 (un nuevo torneo) que se disputará en noviembre próximo en Milan, en el que participarán varias de las figuras con mayor proyección en el circuito para determinar si los cambios favorecen o no.

1 Se jugará a cinco sets al mejor de cuatro games. El primer jugador que consiga cuatro games ganará el set y en caso de empate en tres, habrá un tie-break. Los partidos serán al mejor de cinco sets. En el marcador del game no existirá la ventaja luego del deuce, es decir que el juego se definirá al siguiente punto (sin los dos tantos de diferencia). En ese punto, la elección del lado del saque queda a cargo de quien recibe.

2 Los partidos comenzarán cinco minutos después de que el segundo jugador entre en la cancha, por lo que la habitual entrada en calor y peloteo será mucho más corta.

3 Se colocará un reloj en la cancha para que se respete la norma de 25 segundos entre punto y punto, los descansos entre set y set y también los tiempos médicos.

4 No estará la regla del let. Cuando el saque de un jugador toque la red y pique en el cuadro de servicio rival, no se detendrá el punto. Actualmente, cuando eso sucede se repite el saque correspondiente.

5 Se permitirá a los jugadores comunicarse con sus entrenadores en determinados momentos del partido, que aún no han sido determinados. Hablar con los coachs ya está permitido en el circuito de tenis femenino.

6 Actualmente, el ingreso de los espectadores a un partido está limitado a los descansos, pero en el Masters Sub 21 habrá una política de movimiento libre por el estadio, a excepción de las cabeceras para no distraer tanto a los jugadores.

7 Sólo estará permitido un pedido de asistencia médica para cada jugador en un partido.

“Va a beneficiar a los jugadores”

Rodolfo Marcucci - Entrenador de tenis

”Los cambios que impulsa la ATP son fantásticos. Por empezar, los partidos van a ser más cortos y a la televisación la va a favorecer, pero los más beneficiados van a ser los jugadores. Hoy su nivel de entrenamiento es tan alto para soportar tantos partidos y tan largos que hace que sus carreras no sea tan extensas. Les va a bajar también sus índices de concentración y el público, que quizás está acostumbrado a juegos largos, se va a terminar acostumbrando”.