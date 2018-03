Firme. Juan Martín continúa con su gran presente y se metió en la tercera ronda del certamen norteamericano que reparte casi diez millones de dólares en premios.

Juan Martín Del Potro sacó adelante un duro partido ante el holandés Robin Haase, en tres set en lo que fue su debut en el torneo Master 1000 de Miami, para meterse en la tercera ronda. Los parciales para el tandilense, que se viene de coronar en Indian Wells y Acapulco de forma seguida, fueron 6-4, 5-7 y 6-2.



El argentino construyó su victoria en el primer set con una sólida presentación que le permitió apropiarse del parcial en 45 minutos. Sostuvo su servicio con tranquilidad hasta que encontró el momento justo para desequilibrar la balanza en su favor. Si bien en el quinto coqueteó con la posibilidad de quebrar el saque rival, en el noveno dio el golpe para ponerse 5-4 y se preparó para cerrarlo con la idea de cerrarlo.



En la segunda manga pasó sobresaltos y estuvo a una pelota de entregarlo. Con golpes regulares siguió en partido, terminó forzando la caída de su rival y luego niveló el marcador en 5 con una serie de saques impotentes. Ya en la paridad, y tras una breve atención médica, el 6 del mundo no pudo hacer valer su jerarquía, volvió a ceder el saque por segunda vez en 54 minutos y tuvo que afrontar el tercer y decisivo set.



Allí rápidamente creó el desnivel apropiándose del servicio del holandés en el tercer game. En una jugada posterior, su rival realizó un inesperado festejo cuando ya tenía perdido el parcial y eso sacó a relucir lo mejor del juego del tandilense. Más suelto y metido, lo volvió a quebrar y le ganó por 6-2.



De este modo conquistó su quinta victoria contra el holandés y sostuvo el invicto. Anteriormente lo había superado en Wimbledon (2012), Basilea (2016), el Master 1000 de Miami (2017) y en el Master 1000 de Paris (2017). En Suiza, ambos tuvieron un fuerte cruce verbal que incluyó insultos del lado de Juan Martín.



Su camino no será sencillo a partir de ahora para Del Potro, ya que en la tercera ronda se topará con el japonés Kei Nishikori que eliminó al australiano John Millman en tre horas de juego. El tandilense supera al actual número 33 del planeta por 5-2 en el historial entre ambos, aunque cayó en el último enfrentamiento que se desarrolló el año pasado en Washington.



En caso de continuar avanzando, en el horizonte de la Torre se encuentran las figuras del serbio Filip Krajinovic y el francés Benoit Paire, posibles rivales en los octavos de final. Cabe destacar que este certamen es clave para las aspiraciones del argentino ya que si obtiene el título y el croata Marin Cilic no accede más allá de los cuartos de final, se transformará por primera vez en el número 3 del ránking.





Nole, una sombra



El serbio Novak Djokovic, noveno favorito, cayó ayer en segunda ronda del torneo Masters 1000 de Miami ante el francés Benoit Paire, 47 del ránking mundial de la ATP, al caer en sets corridos por 6-3, 6-4. El francés, que igualó el historial en uno, se medirá en tercera ronda con el también serbio Filip Krajinovic, 27 del mundo, que derrotó previamente al británico Liam Broady por 6-3, 6-2.



Nole, que tiene 68 títulos en su carrera, 12 de ellos Grand Slam, se vio cansado y falto de respuestas ante el empuje del galo. El serbio le quebró en el séptimo game del segundo set para acercarse 3-4 en ese momento. Ese fue su primer quiebre y podía haber marcado un cambio en el destino del partido. Aunque, el serbio se volvió a desconcentrar y con un juego errático entregó el partido.