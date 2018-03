Juan Martín Del Potro pasó ayer como un vendaval sobre el japonés Kei Nishikori, a quien arrasó por un doble 6-2 en apenas 72 minutos para clasificarse a octavos de final en el Masters 1000 de Miami. Ahora, Del Potro se enfrentará por primera vez en el circuito ATP al serbio Filip Krajinovic, 22do cabeza de serie en Miami y que eliminó al francés Benoit Paire por 6-3 y 6-3.



Juan Martín, que viene de ganar en Indian Wells, podría ser el undécimo tenista de la historia en lograr el doblete que supone ganar en el desierto californiano y Miami el mismo año. Y por lo visto ayer en la pista central de Cayo Vizcaíno, y el hecho de que perdiera el número uno del mundo, el suizo Roger Federer, eleva las opciones de que el argentino pueda lograrlo.



Nishikori exigió al de Tandil al comienzo y arrancó con una bola de break en el primer saque del argentino, que comenzó algo más estático de lo normal, pero salvó el trance. Luego le robó el servicio al nipón (3-1), para posteriormente confirmar su "break" y quebrar de nuevo a su rival.



El argentino, que había reconocido que estaba "agotado física y mentalmente" tras ganar el ATP 500 de Acapulco e Indian Wells, no dio muestras de ese cansancio.



En la reanudación, Del Potro volvió a mostrar su superioridad y rompió el saque al japonés y en pocos minutos ya estaba 5-1. Y aunque el rival en primera instancia logró salvar cuatro bolas de partido y su servicio, el argentino no perdonó con su saque y dio un paso más en su carrera.



"Fue fundamental comenzar bien y quebrar bastante rápido, haber salvado el break en contra me ayudó a mantenerme ahí y después fui de menor a mayor. Estoy cansado pero voy a entregar todo", dijo Delpo.

De racha

13 Victorias consecutivas lleva del Potro en lo que va de la temporada, que le permitió ganar Acapulco e Indian Wells. Su récord son 23 en 2008.