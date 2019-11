A sólo cinco días del partido exhibición que iba a jugar en Parque Roca frente a Roger Federer, el próximo miércoles 20 de noviembre, Juan Martín del Potro anunció que no está disponible para jugar y su lugar lo ocupará Alexander Zverev, el alemán que está disputando el ATP Finals en Londres, Inglaterra.

El tenista tandilense informó de su negativa a enfrentarse al suizo a través de un video que difundió en sus redes sociales: “En los entrenamientos sentí que la rodilla todavía no estaba para un esfuerzo semejante como lo es jugar un partido de alto nivel contra el mejor de la historia”, dijo Del Potro.

“Ustedes se merecen un partido de muy buen nivel, de alta calidad, y no puedo moverme libremente, me cuesta correr. Por eso, por respeto a todo el esfuerzo que hicieron para estar, creo que lo mejor es correrme y dejarle mi espacio a Zverev, que sin dudas va a hacer un gran partido contra Federer y van a estar contentos de verlos a ellos dos jugando un tenis de alto nivel como corresponde”, agregó el campeón del US Open en 2009.

El 2019 ha sido un año complicado para Del Potro. El pasado 20 de julio, a casi un año de la fractura de rótula y sólo un mes después de haber regresado a las canchas, otra dura lesión golpeó al tandilense: después del resbalón que sufrió en el octavo game del segundo set en su triunfo ante Denis Shapovalov por la primera ronda del torneo de Queen’s, el tenista argentino volvió a padecer el mismo traumatismo.

“Lamentablemente, a pesar de estar haciendo todo lo que me recomendaron los médicos, todavía no estoy en condiciones de jugar. Seguí rehabilitando y entrenando. Ha sido un año frustrante en general, que encima termina de esta manera”, explicó Delpo sobre su recuperación en el video que anunció que no jugará ante Federer en Buenos Aires.

“No quería dejar de agradecerles el cariño y el amor de siempre. Les mando un abrazo grande y disfruten de un gran partido”, concluyó el tenista de 31 años.

A pesar de la baja de Del Potro, el público igual podrá disfrutar del suizo: esta será la segunda vez que Federer visitará Argentina. La anterior oportunidad que el ganador de 20 torneos de Grand Slam había pisado suelo argentino fue en 2012, cuando participó de dos jornadas a puro tenis de exhibición contra la Torre de Tandil. En aquella oportunidad, hace siete años, el escenario elegido fue en Tigre, en un estadio con capacidad para 20.000 personas.

Roger Federer llegará a la Argentina una vez que finalice su participación en el ATP Finals, el certamen que reúne a los mejores ocho tenistas de la temporada. El suizo, luego de perder el primer partido frente al austríaco Dominic Thiem -fue por doble 7-5- en la fase de grupos, superó al italiano Berrettini (7-6 y 6-3) y le ganó a Novak Djokovic por 6-4 y 6-3 para clasificar a las semifinales en Londres.

Luego de su estadía en nuestro país, Roger realizará una gira por Latinoamérica en la que jugará en México, Colombia y Chile contra Zverev, el alemán que también está jugando el último torneo de la temporada ATP que se está llevando a cabo en la capital inglesa.