Juan Martín Del Potro vivió una jornada a pura emoción: volvió tras una larga inactividad que acumuló 965 días y cayó ante Federico Delbonis por un contundente 6-1 y 6-3 en los 16avos de final del Argentina Open, en el que podría haber sido su último partido profesional, tras luchar contra tantas lesiones.

"Es un momento que no quería que llegue nunca. No era lo que yo quería. La salud me lleva a tener que tomar una decisión poco convencido. Hice demasiado esfuerzo en estos dos años y medio para poder remontar y cumplir otro milagro. A veces puedo perder y no tengo las fuerzas para salir adelante. Siento un poco eso. Lo di todo", fue lo primero que dijo, entre lágrimas.

A su vez, el tenista tandilense -de 33 años- dejó en claro que fue muy especial haber enfrentado a Federico Delbonis, amigo suyo y compañero en la histórica coronación en la Copa Davis 2016: "Es un día que voy a recordar para toda mi vida. No encontré un lugar en el que sea más feliz que acá adentro".

Por otra parte se refirió a su larga trayectoria, donde sumó un récord profesional de 439 victorias y 174 derrotas. "Cumplí todos mis sueños con el tenis. Lo más difícil es el cariño de la gente. Me llevo todo el amor", dijo, aunque reconoció que la "espinita" fue no haber alcanzado el puesto N´1 del ranking ATP. Aunque sí tiene un récord como es haber vencido en diez ocasiones a tenistas que se encontraban en la cima del ranking, sin Delpo nunca haber disfrutado de ese sitio preferencial. El gigante añadió: "Hice toda mi carrera con los mejores tenistas de la historia. Estoy orgulloso de haber aprendido de los mejores, tratando de tener los pies sobre la tierra y ser un ejemplo para los chicos. Dentro y afuera de la cancha traté de dejar una marca como dejó Gaby (Gabriela Sabatini), como dejó Manu (Ginóbili) en su deporte. Estoy tranquilo porque seguramente mi último partido fue en la cancha y no en una conferencia de prensa. Lo voy a recordar siempre".

Además, Del Potro fue consultado sobre si participará en el ATP 500 de Río de Janeiro, donde confirmó su participación hace una semana. "Tenía previsto ir a Río. Creo que...", llegó a decir antes de ser interrumpido por una ovación de la gente.

"Di todo hasta el último punto. Hoy deseo poder dormir sin dolor en la pierna después de dos años. Es lo que voy a tratar de lograr a partir de mañana. Es muy difícil hacer este deporte con las molestias que tengo.

Hoy siento que tengo toda la vida por delante. Quiero vivir en paz", sentenció, dejando en claro que, después de años de calvario físico que incluyeron ocho operaciones (las últimas en su rodilla derecha y antes en sus dos muñecas), puede haber sido su último partido profesional.

Por su lado, Federico Delbonis afirmó tras la victoria que "el único partido de mi carrera que deseaba perder. Es una sensación muy rara, ante un amigo como Juan Martín. La verdad es algo único e inédito en mi carrera, pero bueno son cosas especiales que se viven y especial en todo sentido".

No entraba un alfiler más el Buenos Aires Lawn Tennis Club y por eso se agotaron las 5.000 entradas puestas a la venta (entre los que estaban Gabriela Sabatini, Guillermo Coria), quienes coparon la cancha para ver el regreso-despedida de Juan Martín Del Potro ante Federico Delbonis. Desde el inicio, más que un partido de tenis pareció un clásico de fútbol... Apenas la Torre salió al court, las tribunas se vinieron abajo. Luego del clásico, "Delpooo, Delpooo" sonó con todo un hit futbolero: "Delpo, querido. Esta campaña volveremos a estar contigo". Otro hit infaltable, que acompañó al tandilense a lo largo de su extraordinaria carrera, fue el "Pegue, Delpo, Pegue". Se escuchó ante cada derechazo potente de la Torre o algún ace. Y para alentar, mientras estaba abajo en el resultado, desde las gradas sonó: "Vamos, Delpo, vamos, ponga huev... que ganamos".

Sus logros

Algunos de los grandes momentos de Juan Martín han sido ser campeón del US Open 2009, medalla plateada en Río 2016, medalla de bronce en Londres 2012 -ambas en Juegos Olímpicos-, la victoria en la Copa Davis 2016 y ser ganador de Indian Wells 2018, donde venció a Roger Federer, entre otras grandes alegrías.

Londero se fue rápido



El cordobés Juan Ignacio Londero quedó eliminado en la ronda inicial del Argentina Open, al perder ayer con el español Pablo Andújar por 6-2 y 6-4.

Londero, nacido en Jesús María, Córdoba, y ubicado en el puesto 130 del ranking mundial de la ATP, perdió con Andújar (73) luego de una hora y 25 minutos en el partido jugado en la cancha central del Buenos Aires Lawn Tennis Club, que ofició de aperitivo a la presentación de Juan Martín Del Potro.

El español Andújar jugará en los octavos de final ante Federico Delbonis (42).

En otro partido jugado en la cancha número 2, el español Pedro Martínez (61) le ganó al chileno Alejandro Tabilo (112) por 6-2 y 6-4.

Tabilo venía de ser finalista en el Córdoba Open (perdió con el español Albert Ramos) y Martínez jugará en la siguiente ronda con el italiano Fabio Fognini (40), quien ingresará al torneo directamente en los octavos de final como cuarto cabeza de serie.

Por otro lado, el argentino Federico Coria enfrentará al serbio Dusan Lajovic, y su compatriota Sebastián Báez al italiano Lorenzo Sonego, en los partidos salientes de octavos de final que propone hoy el Argentina Open.