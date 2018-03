Para ganarle a Roger Federer, el N° 1 del mundo, hay que estar en un buen día, presionarlo, acertarles a las líneas y que él esté en una mala jornada. Eso es lo que sucedió con un preciso y contundente Juan Martín del Potro, que este domingo se dio el gusto y el lujazo de derrotar por 6-4 y 6-7 (8) y 7-6 (2) a Su Majestad para levantar su primer trofeo de Master 1000 en su cuarta final. Resultó la primera caída de la temporada del suizo, que arrastraba una racha de 17 triunfos al hilo, su mejor arranque histórico. Delpo lo hizo, es único.

La derecha de Thor en el argentino marcó terreno ya en el primer game que Federer ganó con buenos saques (un ace). En el game siguiente comenzó a evidenciarse que el ganador de 97 títulos (cinco en Indian Wells) no estaba cómodo, sobre todo con su derecha, con la que cometió tres errores no forzados para que el tandilense levantara un 0-30. En el 5º game no hubo servicio que salvara al nacido hace 36 años en Basilea y Delpo (29) se lo quebró en cero.

La solidez de quien llegaba con récord 11-3 en la temporada le permitió mantener sus saques y llevarse el primer set en 34 minutos sin haber permitido breaks en contra. Los errores (11-3) le habían costado demasiado a Roger. El suizo equilibró la lucha con menos yerros, peloteos largos y hasta buscando definir más en la red, si bien debió levantar un 15-40 que alegró al público (hasta se aplaudía cuando Delpo erraba los saques, lo cual irritaba al argentino) en el arranque del segundo capítulo. Pero la derecha le seguía sin andar (y lo demostraba, además, con gestos), aunque mantenía su saque preciso para ganar sus games (como el del 4-3, con su 5º ace).

Parece falta de respeto, pero con meter la bola adentro llevando algo de peso y precisión, a Delpo se le abría el camino ante un fastidiado rival, un lobo herido al que no había que darle chances de levantarse. La derecha (un penal) que erró en el 6º game con saque de Delpo 40-30 fue muy elocuente, no era su tarde. La prueba de carácter para el hincha de Boca fueron los dos set points en contra en el 4-5, cuando Roger lo llevó a la red. Los zafó con potencia, saque y algún error del rival.

La historia llegó pareja y se definió en un emotivo y protestado tie-break. Tanto Delpo como Federer intercambiaron palabras con el árbitro. Era de Roger con el mini quiebre en el 4-3 y el ace para el 7-5, pero... el Ojo de Halcón demostró que había sido afuera. El 2º servicio... ¡lo erró! para el 6-6. Delpo tuvo un match point en 8-7 aunque con saque de Roger, que lo levantó. Ya en el 9-8 (su 7º set point), el suizo no falló. Y al tercer set.Se habían consumido 65 minutos.

Federer se acomodó mejor al partido luego de igualarlo, mientras que Delpo seguía enganchado con la gente ("forros de mierda", se leyó en sus labios); por momentos jugaba parado y la tiraba afuera por eso. Aunque su derecha y saque no lo habían abandonado... seguía en la pelea.

El set tenía destino a tie-break porque ambos ganaban sus servicios con autoridad. Hasta que Delpo sacó 4-4, Federer lo trabajo con pelotas cortas para llevarlo a la red y, en su segundo break point, quebró por primera vez. No resultó definitivo, porque si bien Roger tuvo tres match points (llegó a ir 40-15), un determinado Del Potro se lo quebró para el 5-5. Partidazo.

Al cabo, llegó el desempate. Con dos buenas derechas y una doble falta de Federer, Delpo se puso 3-0. Con dos saques más, 5-0. Lo cerró 7-2 para acercarse 18-7 en el historial ante el suizo. El duelo duró 3h41m.

Delpo, por fin, cortó la mala racha en este torneo tras haber perdido tres finales con Nadal, Murray y Djokovic. Y se llevó un cheque por 1.340.000. Un número 1.